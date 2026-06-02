東ヨーロッパ初となる「レイズ・リプレイ」サッカーピッチが、土曜日のUEFAチャンピオンズリーグ決勝を前に正式にオープンしました。このピッチは、サッカーの楽しさを通じて地域社会をつなぐことを目的としています。

このピッチは、サッカーへのアクセスを広げると同時に、イノベーションとサステナビリティが長期的な地域価値を生み出すことを示しています。約400万個のポテトチップスパッケージを再利用し、長く使える高品質なスポーツ施設として地域に根付いています。





この最新拠点は、同市がUEFAチャンピオンズリーグ決勝をホストする時期に合わせ、世界的なサッカーの注目を地域へ向け、レイズの長期にわたるサッカー支援と公式パートナーとしての役割を示す。

このピッチは、人と地球にプラスの成果をもたらす「ペプシコ・ポジティブ（pep+）」戦略の一環であり、UEFA財団とコモン・ゴールとのパートナーシップで実現しました。

Lay's RePlay

オープニングイベントには、レイズ・アンバサダーであるハンガリー代表DFドミニク・ソボスライと、ウjpエストFC MFで女子代表のオルソリヤ・デンツも出席しました。

「子供の頃、夢を抱いてボールを追いかけた感覚を今も覚えています。 今日、レイズのアンバサダーとして、私は恩返しをし、人生の旅の始まりに立つ若者たちを支援する機会を得ています。これは私にとって本当に大切なことです。大きな夢を持ち、誰よりも懸命に努力し、自分の進む道が想像以上に遠くへ連れて行ってくれることを決して疑わないでください。」

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デンツは「サッカー選手として、歓迎され、支えられ、自由にプレーできる場所の大切さを痛感しています。このニュールドンブで、スポーツが次世代を鼓舞し、包み込み、力を与える瞬間に関われることを誇りに思います」と語りました。

イベントでは、地域若者たちと過ごす時間を重視し、アンバサダーやゲストがアクティビティやゲーム、スキルチャレンジに参加しました。

参加型アクティビティを通じて「レイズ・リプレイ」の精神を体現しました。イベント後、ピッチは地域に開放され、若者向けの定期プログラムが実施されます。

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ペプシコ グローバル・スポーツ＆エンターテインメント・パートナーシップ担当副社長のアダム・ワーナー氏は「レイズ・リプレイは、サッカーが若者に機会を生み、地域社会に好影響をもたらすという信念に基づくグローバルプロジェクトだ」と語りました。

「2021年の開始以来、このプログラムは5大陸に12のピッチに拡大し、大規模でも機能することを証明しました。RePlayの強みは、グローバルなビジョンと地域の実情を融合させている点です。ペプシコ・ポジティブ・アジェンダに基づき持続可能性を確保しながら、地域主導で包括的な社会貢献を実現しています。」

ワーナー氏は続ける。「サッカーは世界共通語だ。幼少期からボールを蹴る子どもたちは自信とチームワークを育む。その経験は成長を後押しし、未来の可能性を広げる。

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これは輝かしいキャリアの第一歩になるかもしれません。私のビジョンは、このピッチでプレーする子供たちの誰かが、2046年にブダペストで行われるUEFAチャンピオンズリーグ決勝の舞台に立つことです。」

空になったポテトチップスの袋を回収し、カーボンニュートラルなサッカーピッチに再生するこの世界的な取り組みは、南アフリカ、イギリス、ブラジル、イタリア、メキシコ、アメリカ、エジプト、トルコ、コロンビア、スペイン、ポルトガルの11カ国12都市で実施され、地域プログラムを通じて2万人以上に恩恵をもたらしています。

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UEFA財団事務局長のカリーヌ・ンクエ氏は「当財団は、サッカーの力と精神で困難な状況にある子供たちを支援するために設立されました。『レイズ・リプレイ』は、サッカーを若者にとっての希望と成長の源に変え、その目的を具体的に体現しています」と語りました。

コモン・ゴールの創設者ウラジミール・ボルコビッチ博士は「サッカーの力を教育や包摂、長期的な社会変革に活用するのが使命だ」と語る。

「レイズ・リプレイとのグローバルパートナーシップを通じて、私たちは教育・ inclusion・長期的な社会変革を推進する使命を具体的に実現しています。ここニュールドムブのように、若者たちが遊び、学び、帰属意識を持てる場をつくり出しているのです。」