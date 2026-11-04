逸材コンスタンティノス・カレツァスのゴールで、ボルシア・ドルトムントがレアル・ベティスを下す

ボルシア・ドルトムントがチャンピオンズリーグの順位表でベティスに並んだ。ニコ・コヴァチ監督率いるドルトムントは、スペイン勢との直接対決を2-1で制した。コンスタンティノス・カレツァス（18）がアイタル・ルイバルの同点弾の直後に、ジグナル・イドゥナ・パルクで決勝点を挙げた。ドルトムントとベティスはともに4試合を終えて勝ち点9と、好調を維持している。

ジョーイ・フェールマンを先発起用したドルトムントは、立ち上がりから優勢に試合を進め、危険な場面を何度も作った。セルー・ギラシーには2度、得点を狙える位置でボールが渡ったが、ギニア出身のストライカーはチャンスを生かせなかった。

その後はベティスも徐々に試合の流れをつかみ、特に左サイドから脅威を与えた。アブデ・エザルズリはヴァルデマール・アントンをたびたび手こずらせたが、モロッコ人選手の見事なプレーも、反対側でのドルトムントの攻撃と同様、成果には結びつかなかった。

それでも後半開始直後、ドルトムントが先制する。アントンからボールを受けたユリアン・リエルソンがジョーブ・ベリンガムにつなぎ、ベリンガムは至近距離からシュートを放ったが、アルバロ・バジェスに阻まれた。そのこぼれ球を元PSVのファビオ・シウバが押し込み、1-0とした。

しかし、ドルトムントはリードを守り切れない。アントンがひどいパスミスを犯し、味方はエザルズリのクロスを阻止するために間に合わなかった。最後はファーサイドのルイバルが押し込み、1-1とした。

ドルトムントは動揺せず、すぐに勝ち越した。それまで好守を見せていたバジェスだったが、カレツァスのシュートへの対応は説得力を欠いた。カレツァスは見事なトラップでボールを収めると、すぐさまシュートを放ち、2-1とした。