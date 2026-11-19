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ルカ・レッジャーニの今冬の退団が一段と現実味を帯びるなか、BVBが求める具体的な移籍金額も明らかになった。

ルカ・レッジャーニに関する報道の多さから、このイタリア人選手がBVBで主役を担っているように思えるかもしれない。しかし、少なくともピッチ上では、その逆だ。

経緯を振り返ろう。レッジャーニは2024年にUSサッスオーロの下部組織からBVBに加入し、今年3月にはドルトムントとの契約を2029年まで延長したばかりだ。18歳の彼はニコ・コヴァチ監督率いるチームで後半戦の新星とも言える存在となり、定期的に出場してブンデスリーガ初ゴールも挙げた。ところが 7月には、この才能あるセンターバックが母国イタリアへの復帰を考えているとの噂が浮上 し、 BVBも放出に前向きとされた 。それでもレッジャーニは残留した。

問題は、その後の成長が見られず、コヴァチ監督の下で出場時間も少なくなったことだ。あるいは、トップチームでほとんど出場できないために成長が停滞しているのだろうか。10月には レッジャーニが退団を望んでいる と報じられた。Skyによると、選手側は、より多くの出場機会が見込める別のクラブで挑戦したいという本人の意向をBVBに伝えたという。その少し後、Kickerは、 BVBはそもそもレッジャーニが大きく飛躍できるとは見ていない と報道。クラブはこのイタリア人選手の今冬の移籍に関心を持っていると伝えた。

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そして、近いうちに別れを迎えるというシナリオは、Ruhr Nachrichtenの報道によって一段と具体性を増している。同紙によると、BVBはレッジャーニの移籍で1000万ユーロを得たい考えだ。最近ではイタリアから、ACミランが身長1.94メートルのDFに関心を示していると報じられた。

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今季のトップチームでの出場時間は、現時点で50分にとどまる。レッジャーニはブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、DFBポカールよりも、ユースリーグやU-23チームでのレギオナルリーガ、プレミアリーグ・インターナショナルカップで多くプレーしている。チーム内のセンターバックの序列でも大きく順位を下げた。