ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンを率いるヴァンサン・コンパニ監督が金曜日、緊急の体調不良に見舞われた。ドイツ紙「ビルト」によると、同監督はクラブのトレーニング施設がある「ゼビナー通り」で意識を失って倒れ、救急車で市内の病院に搬送された。

同紙によると、この出来事はベルギー人指揮官である40歳のコンパニが、トップチームのトレーニングセッション終了後、バイエルン・ミュンヘンのU-23チームの練習の一部を見学するために立ち止まった後に起きたという。

これに先立ち、トレーニング施設にはヘリコプターが着陸しており、監督の健康状態の詳細についてクラブからの公式情報はない状況だ。

今回の出来事は、コンパニがウイルス感染に苦しんでから数日後に起きた。感染は体調に影響を及ぼしたものの、彼はこれまで職務を続けており、先週土曜日にはバイエルン・ミュンヘンを率いてライプツィヒに6－1の大勝を収めていた。

報道によると、コンパニは「アリアンツ・アレーナ」のロッカールーム内のソファで、試合のハーフタイムと試合終了後に短時間横になることを余儀なくされたという。

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試合終了の笛の後、短い休息を取ってから、彼はノートパソコンで試合の一部の映像の分析を始めたが、インタビュー対応はスポーツダイレクターたちに任せたと報じられている。

ベルギー人指揮官は月曜日、「ゼビナー通り」の施設での練習を欠席。「シュポルト・ビルト」紙は、チームドクターのローラント・シュミット教授らが立ち会う形で、彼が新たな精密検査を受けたと伝えた。

アーセナル戦前の健康危機

コンパニはUEFAチャンピオンズリーグでのイングランド勢アーセナルとの対戦を前に、最後のトレーニングセッションを指揮することができず、試合前の記者会見も欠席した。43歳のアシスタント、アーロン・ダンクスがメディア対応を担った。

ダンクスは当時、次のように語っていた。「今私たちが彼に最も勧めているのは、休養を取り、必要なだけの時間を取ることです。その期間がどれだけ長くなろうとも」

体調不良にもかかわらず、コンパニは2－2の引き分けに終わったアーセナル戦でベンチに復帰。その後、彼はウイルスとの闘いについて語り、最初のうちは体を十分に休ませなかったと説明した。

バイエルン・ミュンヘンの監督は試合後、次のように語った。「監督というものは、常にすべてをやり遂げたいと思うものだ。先週、私は強いウイルスに感染し、もちろん体の声に耳を傾けなかった。そしてついに、体が『今すぐ止まれ』と言う瞬間が来たんだ」

コンパニの健康状態の詳細や病院搬送の経緯は、現時点では明らかになっておらず、ベルギー人監督の状況についてバイエルン・ミュンヘンからの公式情報が待たれている。