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レアル・マドリーは、モロッコ代表ブラヒム・ディアスとの契約を2031年まで延長したと発表した。両者の関係はさらに4シーズン続くことになる。最近は出場機会が限られているものの、スペインの名門がこのプレーメーカーを手放すつもりがないことを示す動きだ。

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クラブは金曜日、公式声明を発表し、「レアル・マドリーとブラヒム・ディアスは契約延長で合意した。同選手とクラブの契約は2031年6月30日までとなる」と伝えた。

今回の合意は、2027年夏に満了予定だった従来の契約を2031年まで延長するもので、新契約に見合う形で年俸も引き上げられたと、スペイン紙『アス』が報じている。

交渉は6月の時点ですでに最終段階に入っており、同紙は両者が合意間近であると報じていた。その後、最終的な詳細が詰められ、契約延長が正式に決まった。

レアル・マドリー首脳陣と選手の双方が長期的な関係の継続を望んでいたこともあり、交渉に大きな問題は生じなかった。クラブはブラヒム・ディアスを将来にわたって頼りにできる戦力の一人とみなしており、選手本人も白いユニフォームで成功を収めるという夢を抱き続けている。

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ディアスは、アルダ・ギュレル、オーレリアン・チュアメニ、ティボー・クルトワに続き、直近10日間でレアル・マドリーと契約を更新した4人目の選手となった。

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ブラヒムは19歳でレアル・マドリーに加入した。2019年1月にマンチェスター・シティから移籍し、移籍金は1500万ユーロに加えて、出来高による変動分が500万ユーロだった。当時、シティとの契約は同年6月で満了を迎えようとしていた。

マンチェスター・シティは、当時の指揮官ペップ・グアルディオラの構想の中で存在感を高めつつあったこの若手を引き留めたい考えだった。同じ時期にはチームメイトで友人のフィル・フォーデンも台頭していた。しかし、レアル・マドリーが交渉に乗り出したことで、移籍の流れは一変した。

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同紙によれば、スペインの名門はシティとの契約満了を待ってフリーで獲得する道を選ばず、早期に動いて2019年1月に契約をまとめた。これがレアル・マドリーにとって現時点で最後の冬の補強となっている。

故郷のマラガを離れ、幼くしてイングランドへ渡ったブラヒムの夢は、スペインに戻り、レアル・マドリーで成功の物語を築くことだった。その夢は今も変わっていない。ここ数カ月、豊富な資金力と魅力的なプロジェクトを持つクラブから複数のオファーが届いたが、いずれも彼に退団を決意させることはできなかった。

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ミランでの経験がより成熟した選手に

レアル・マドリーに復帰する前、ブラヒムはイタリアのミランで3シーズンにわたる実り多いレンタル期間を過ごした。1年目の終了後にレンタル期間が延長された形だ。

ミランは完全移籍での獲得を繰り返し望んだが、レアル・マドリーは姿勢を崩さず、ミランに買い取りを認める条項の盛り込みを拒否した。買い取りオプションを一切付けないレンタルにのみ応じたのだ。

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ミランでは背番号10を着け、チームの主力の一人として活躍した。2022年のセリエA優勝に貢献し、2023年のチャンピオンズリーグ準決勝進出にも名を連ねた。

ミランでは124試合に出場した。この経験を通じて成長を遂げ、さらに経験を積んだうえで、2023年にレアル・マドリーへ復帰した。その際に新たに結んだ契約が、今回2031年まで延長されたことになる。

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当時のブラヒムには、イタリア人指揮官カルロ・アンチェロッティに、チームで重要な役割を担えることを証明する必要があった。シーズン序盤は指揮官の構想の中で出遅れたものの、与えられたチャンスを生かし、アンチェロッティに「より多くの出場機会に値する」と認めさせた。

パフォーマンスの向上とともにレアル・マドリー内での立場も高まり、大型スポンサー契約を通じて、アディダスが特に期待を寄せる顔の一人にもなった。

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モロッコでは中心的な役割

代表ではモロッコを選択した。同紙によれば、スペイン代表から改めてユニフォームを着るよう説得する連絡がなかったためだという。

モロッコ代表は彼に重要な地位とリーダーとしての役割を与え、ブラヒムは背番号10を背負うモロッコのプロジェクトの中心選手の一人となった。

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ブラヒムは先のワールドカップで際立った活躍を見せ、4アシストを記録した。この部門で彼を上回ったのはマイケル・オリーズだけだった。さらにアフリカ・ネーションズカップでは5ゴールを挙げて得点王に輝いた。同大会をめぐっては、現在も法的な余波が続いている。

出場時間は少なくとも際立つ数字

一方、レアル・マドリーでは出場機会の確保が課題となっている。同紙が伝えたデータによれば、ここまでの出場時間は258分にとどまっている。

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出場機会は限られているものの、チャンスを得るたびに目覚ましいプレーを見せている。直近の例がアイントホーフェン戦だ。80分に途中出場すると、わずか4分後にスペースへの正確なパスでキリアン・エンバペのゴールをアシストし、フランス人ストライカーに絶好の得点機をもたらした。

チャンピオンズリーグでの数字は、彼の攻撃面での影響力の大きさを物語っている。今季の同大会では4アシストを記録し、アルダ・ギュレルと並んでレアル・マドリーの選手で最多となっている。しかも、ギュレルのほうがはるかに長い時間プレーしている。

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チーム内でブラヒムをアシスト数で上回るのは、9アシストのギュレルと、5アシストずつのエンバペとジュード・ベリンガムだけだ。そのなかでモロッコ代表MFは64.5分に1アシストという最も高い効率を誇っている。

ブラヒムは出場機会の少なさにも冷静に向き合い、与えられた1分1分を生かして、かつてチームで担っていた役割を取り戻そうとしている。努力を怠ることも、自らの力を証明したいという意欲を失うこともない。

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モロッコ代表の主役の一人となり、レアル・マドリーでも影響力のある存在となったブラヒムは、ゴールを祝う際に口にする「難しいことを簡単にする」という言葉どおりの哲学を貫き続けている。