レアル・マドリードは、夏の補強3人目としてリヴァプールを退団したフランス代表DFイブラヒマ・クナテと4年契約を結んだ。

クラブは公式声明で、2030年6月30日までの4年契約で合意したと発表した。

この補強は、チェルシーのマルク・ククレジャ、マンチェスター・シティのベルナルド・シルバの加入に続くもので、レアル・マドリードはプレミアリーグのスター獲得を継続している。

現在フランス代表として2026年W杯合宿に参加中のコナテは、昨季リヴァプール退団後、フリーで加入した。

新監督ジョゼ・モウリーニョの要望で獲得され、センターバックの再構築を狙う。サイドバックにはコクーリアとデンゼル・ドムフリスも加わる予定だ。

来季のスタメンは、アントニオ・ルディガー、エデル・ミリタオ、デイン・ホイセン、ラウル・アセンシオらと争う。

27歳のコナテはリヴァプールで5シーズン過ごし、国内4冠（プレミアリーグ2回、FAカップ、リーグカップ、チャリティー・シールド）を獲得したが、欧州タイトルは取れなかった。

クロップ、スロット体制下で183試合に出場し、ファン・ダイクと強力な守備ラインを築いた。

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