プレミアリーグの運営組織であるイングランド・プレミアリーグは、独立委員会がマンチェスター・シティに対し、2009/2010シーズンから2017/2018シーズンまでの9シーズンにわたる財務規定違反に関わるすべての違反行為について有罪と認定したこと、さらにリーグの調査への非協力に関する4つの容疑のうち3つについても有罪と認定したことを発表した。

これによりリーグは、2日前にイギリスの各紙が報じ、現地のスポーツ界に大きな波紋を呼んだ内容を裏付ける形となった。

火曜日にイングランド・プレミアリーグが同組織の公式サイトで発表した公式声明によると、独立委員会は、マンチェスター・シティが同期間に複数のパートナー企業との間で当事者間の実際の合意を反映しない「架空の」商業契約を結び、クラブの収益を人為的に水増しし、コストを削減する目的があったと結論づけた。また、クラブは同様の他の取り決めにも依拠していたとされる。

独立委員会によれば、クラブは不正確な財務会計を提出し、その資金の実態を会計監査人やサッカーの規制当局から隠蔽したほか、プレミアリーグおよび欧州サッカー連盟（UEFA）が定める支出上限を大幅に上回る違反を行った。

9億ポンドの差額

委員会は、マンチェスター・シティが調査対象期間中にスポンサーとの間で複数の架空の商業取引を結び、クラブを非公表の形で資金供給する計画の一環としていたと明らかにした。当該企業はスポンサー契約額の一部のみを支払い、残りの部分はクラブを所有する「アブダビ・ユナイテッド・グループ・フォー・インベストメント・アンド・ディベロップメント」（ADUG）によって賄われていたという。

委員会によれば、同じ主体によって賄われた別の取り決めも結ばれ、クラブが実際に負担した経費よりも少ない運営費を計上する目的があったほか、委員会が「架空」と表現した、クラブの選手たちの肖像権を購入したFordham社との取り決めも存在し、この取り決めもまたADUGによって資金供給されていた。

委員会は、これらの取り決めの目的が、当該期間中にマンチェスター・シティの収益を水増しし、コストを9億ポンド以上削減して、財務規定を遵守しているように見せかけることにあったと結論づけた。

これに基づき、委員会はクラブが収益と支出の実態を反映しない会計を提出し、真の財務状況を会計監査人や規制当局から隠蔽したと判断し、マンチェスター・シティの行動は「プレミアリーグの規定を回避する意図」を明確に示していたと断定した。

プレミアリーグとUEFAの規定違反

委員会は、マンチェスター・シティがプレミアリーグの収益性・持続可能性規定、およびUEFAのクラブライセンスとファイナンシャル・フェアプレーの規定の目的において、収益と支出を正確に報告しなかったと指摘した。

決定によれば、関連するすべての合意がクラブの会計に正確に計上されていた場合、マンチェスター・シティはプレミアリーグおよびUEFAの支出上限を極めて大きな差で違反していたことになる。

マンチェスター・シティに調査妨害の容疑

マンチェスター・シティに認定された違反は、調査対象となった財務期間に限られなかった。委員会は、リーグが4年にわたって行った調査の期間中、協力と誠実の義務に関わる複数の違反をクラブが犯したと認定した。

委員会は、マンチェスター・シティが「リーグの調査を止め、頓挫させるための組織的な取り組みを行った」と結論づけ、この点に関する4つの容疑のうち3つが認定された。

リーグ代表：マンチェスター・シティの案件は史上最も重要

イングランド・プレミアリーグの最高経営責任者リチャード・マスターズは次のように述べた。「基本となる決定は、この期間にマンチェスター・シティで何が起きたかに関する事実を証明し、クラブがおよそ10年間にわたってどのように組織的にリーグの規定に違反したかを明らかにするものだ」

そして彼はこう付け加えた。「この決定は、マンチェスター・シティに対する案件を継続するというプレミアリーグの判断が正しかったことを裏付けている。これまでの手続きは長く困難なものだったが、リーグは事実を独立した形で証明することに決意を持ち続けてきた」

さらに彼は続けた。「クラブ自身が承認した規定が適用されるようにし、競争の公正性を守ることは、プレミアリーグの基本的な責務の一つだ。すべてのクラブとファンにとって、この大会が公正で競争的であり続けることは不可欠であり、我々はこの役割を極めて真剣に受け止めている」

マスターズはこの案件と決定を「プレミアリーグ史上最も重要なもの」と表現したが、案件のいくつかの側面、とりわけマンチェスター・シティに科される処分については、依然として決着が必要であると強調した。

処分は未定：マンチェスター・シティには上訴権

また、イングランド・プレミアリーグは、違反の認定が処分の決着を意味するわけではないと強調した。処分の問題は、独立委員会での別の審理で検討されることになるという。

処分を決定する審理は、その結果の公表が認められるまで、リーグの規定に従い非公開かつ秘匿のままとなる。

また、マンチェスター・シティには独立委員会の決定に対して上訴する権利があり、リーグはこの権利を行使する期限を10月2日金曜日と定めた。

リーグは委員会の基本的な決定の修正版を公表し、手続き上可能となり次第、決定の追加付属文書を公表することに尽力すると強調した。

イングランド・プレミアリーグは、いかなる上訴や関連する決定の公表を含めた全過程を、可能な限り早期に終えることを望んでいる。