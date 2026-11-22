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パリ・サンジェルマンは、主力選手の一人が十字靭帯を断裂したと発表した。

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パリ・サンジェルマンは、公式サイト上の声明で次のように発表した。「デジレ・ドゥエは、本日土曜日にリーグ・アンの一戦として行われたニース戦で、右膝前十字靭帯を断裂した。同選手は今月末までに手術を受ける予定だ」

ドゥエは近年、欧州の舞台で存在感を示してきたフランスの若き才能の筆頭格だ。レンヌの有望株から、パリ・サンジェルマンのプロジェクトに欠かせない存在へと成長を遂げた。パリ・サンジェルマンは2024年夏に同選手を獲得しており、その移籍はクラブが彼の技術と将来性に寄せる大きな信頼を物語るものだった。

データサイト「オプタ」によると、ドゥエはこれまでリーグ・アンで通算121試合に出場し、22ゴール16アシストを記録。今季2026-2027シーズンも同リーグで10試合、計571分間プレーし、2ゴール1アシストをマークしていた。

昨季はリーグ戦23試合に出場し、7ゴール4アシストを記録している。

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ドゥエの重要性はクラブでのパフォーマンスにとどまらない。サイドでも中央でも複数の攻撃的ポジションをこなせる柔軟性に加え、優れた個人技と、ボールを持った状態でも持たない状態でも素早く動ける機動力を備えており、フランス代表の将来を担う一人としても期待されている。

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昨季は目覚ましい活躍を見せ、パリ・サンジェルマンの欧州での躍進、とりわけ2シーズン連続のチャンピオンズリーグ制覇に貢献した。これにより、選手の柔軟性や試合中に攻撃面での役割を入れ替える能力を重視するスペイン人指揮官ルイス・エンリケの構想の中でも、重要な位置を占めるに至った。

ドゥエは2025年5月にミュンヘンで行われたインテルとのチャンピオンズリーグ決勝で2ゴールを挙げ、5-0の勝利の立役者となった。また、アンジェ戦ではリーグ優勝を決めるゴールも記録している。

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今回の事態は、パリ・サンジェルマンの首脳陣にさらなる難題を突きつけることになる。チームはすでに攻撃陣に痛手を抱えており、ジョージア代表のフヴィチャ・クヴァラツヘリアが、昨年10月のバルセロナ戦で膝を負傷して離脱している。

こうした状況を受け、パリ・サンジェルマンは攻撃陣の2人のスター選手の穴を埋めるため、来年1月に開幕する冬の移籍市場で積極的に動く構えだ。

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なお、ドゥエは昨季も2度の筋肉系の負傷で約79日間戦列を離れていたが、今回の負傷はキャリアで最も深刻なものとなる。