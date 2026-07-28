速報：アヤックスの逸材ウアザンがオランダ代表とモロッコ代表の間で最終決断

アブデラ・ウアザンがモロッコ代表としての国際キャリアを最終的に選択したと、アルヘメーン・ダフブラットが報じている。17歳のMFはオランダの各年代別代表でプレーしてきたが、フル代表のオランダ代表を最終目標とは見ていないようだ。

ウアザンはオランダ代表とモロッコ代表の両方の各年代別代表で国際試合に出場してきた。ADの再構成記事によれば、ワールドカップでベスト8入りした代表を選ぶ決断は簡単なものではなかった。

「比較検討し、深く考え抜いた末に、最終的には自分の心に従った。モロッコの計画的なアプローチではなく、彼の気持ちが決定打になったと関係者は話している。ただ、それはオランダに対して良い感触を持っていなかったという意味ではない」と同紙は、アヤックスの選手がモロッコを選んだ理由を分析している。

ウアザンは2023年、初めてモロッコの年代別代表として国際試合に出場した。その後も複数の試合に出場している。「アッピーとの我々のプランはうまくいった」と語ったのは、モロッコサッカー連盟の元テクニカルディレクター、クリス・ファン・プイフェルデだ。

「これは、ディアスポラにこれまで以上に目を向けるという新方針の一環だった」と、2022年から2025年までモロッコで働いていたベルギー人幹部は明かしている。この期間、彼はアヤックスのこの才能とその家族と多くの接触を持っていた。

「例えば、私は彼の母親と頻繁に連絡を取っていた。母親は子どもを9カ月間おなかの中で育ててきた存在で、しばしばサッカーの話をしたがる父親とは異なる心配を抱えている。母親たちが知りたいのは、『自分の子どもはきちんとした環境に進めるのか』ということだ。彼女もまた、よく私に質問の電話をかけてきた」と、モロッコサッカー連盟の元“TD”は語っている。

そのためウアザンはモロッコ代表と、アヤックスのトップチームに照準を合わせている。そこで彼はミチェルから公平なチャンスを与えられそうだ。1年前にはレアル・マドリー移籍に向かっているように見えたが、その移籍は土壇場で破談になった。