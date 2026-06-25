通算記録が並んでも、なぜオチョアはロナウドやメッシのような「レジェンド」バッジを付けないのか？

メキシコのベテランGKギジェルモ・オチョアは、6度のワールドカップに招集された数少ない選手として歴史に名を刻んでいる。ただし、FIFAが最多出場選手に与える「レジェンド」称号は持っていない。

アルゼンチンとポルトガルの主将リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドは、2006年から2022年まで5大会連続出場し、今回6度目の舞台に立った。2人はグループステージの1、2戦目でその証であるワッペンをつけていた。

2人はこの偉業を称えるFIFAバッジを付けて登場した。

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一方、オチョアはメキシコ対南アフリカ戦と韓国戦を欠場。木曜に行われたグループA第3節のチェコ戦で途中出場したが、同様の栄誉は与えられなかった。

オチョアは2006年ドイツ大会から2022年大会まで6大会連続でメキシコ代表に招集されたが、FIFAはこれを6回の出場とは認定していない。

なぜFIFAはオチョアの6大会出場を認めないのか？

理由はFIFAの規定だ。スペイン紙「アス」によると、公式出場と認められるには、1分でも試合に出場しなければならない。

オチョアは2006年ドイツ大会と2010年南アフリカ大会の代表に選ばれたが試合には出場せず、結果として6大会中4大会のみが公式記録としてカウントされている。

この細則を巡り、サッカーファンからは「6大会連続で代表入りした事実自体が偉業だ」との声も上がっている。

それでもオチョアはメキシコ代表史上最も有名な選手の一人であり、2014年と2018年のW杯では特に目覚ましい活躍でチームに貢献した。

FIFAの公式記録では6大会出場とは認められていないが、メキシコ史上最高のGKとしての評価は揺るがない。この偉業が完全に認められるかどうかは、まだ議論が続いている。