バイエルンの得点は、目立ったサイバリの見事なアシストから生まれたカール（26分）と、ハリー・ケイン（72分）が記録した。今夏、2度のレンタル移籍を経てFCBからエルフェアスベルクへ移籍したモーリス・クラッテンマッハーが、ザールラント勢に一時同点となるゴール（62分）をもたらした。チャンピオンズリーグのボデ／グリムト戦での5-0勝利から7ポジションを入れ替えていたバイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は、同点に追いつかれた後に一気に4枚替え。その采配は的中した。ヨシュア・キミッヒを中心とする途中出場組が、チームメートを奮い立たせた。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：ヨナス・ウルビヒ

DFBポカールですでにプレーしていた中、第3節でリーグ戦初出場。1-1の場面ではノーチャンスだった。採点：3.5。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：ヨシプ・スタニシッチ

今季のブンデスリーガで、彼も初めて先発のチャンスを得た。ボールに触れる機会はそれなりにあり、パスも堅実につないだ。ただ、それ以上ではなかった。採点：4。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：ダヨ・ウパメカノ

ボデ／グリムト戦に続いて先発した4人のうちの1人。44分、コール・キャンベルの一見同点弾がオフサイドで取り消された場面では助けられた。どうやらあの場面を見誤っていたようだ。61分には決定的なデュエルで敗れ、ボールがフリーのクラッテンマッハーのもとへ。育成元クラブ相手に見事な1-1を決められた。採点：4。

FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：ミンジェ・キム

エルフェアスベルクの最初の攻撃では、クロスを収めたあとにボールをタッチラインへ逃がすよりも自陣ゴール方向へ蹴ってしまい、あわやオウンゴールという場面を作った。序盤に投入されたスピードのあるノア・ダルヴィヒに対して当初はやや苦戦したが、試合が進むにつれて持ち直し、デュエルでも体を張って競り合い、対人戦でも勝った。採点：3。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：ナサニエル・ブラウン

シーズンごく序盤にはトップ下でも試されたが、昇格組相手のこの日は本職の左サイドバックでアルフォンソ・デイヴィスに代わって先発。スタニシッチより存在感があり、中盤や中央へ絞る場面も多かった。ただ、後半は失速し、1-1のあとに交代となった。採点：4。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：トム・ビショフ

ヨシュア・キミッヒに代わって、今季のブンデスリーガで初先発を飾った。プレーは極めて目立たず、少しでも迷えばリスクや創造性のあるプレーを試みるより、安全な横パスを選んだ。1-1のあとに下げられた。採点：4.5。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：アレクサンダル・パブロヴィッチ

11分にはカーブをかけたシュートでミュンヘンに最初の得点機をもたらした。ボールに触れる回数は非常に多く、いつものように味方へ確実にパスを通した。ただ、ダルヴィヒとの競り合いでの2本の不運なヘディングが、いずれもキャンベルの走路へ直接流れたにもかかわらず、それが意図したプレーではなく技術的ミス、少なくとも狙ったプレーではないと解釈されたことで大いに救われた。そうでなければ、エルフェアスベルクは前半終了間際に1-1としていたはずだった。実際の1-1のあともピッチに残り、プレーぶりも向上。好ランからハリー・ケインの2-1をアシストした。 採点：3.5。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：レナート・カール

シャルケとの0-0に続いて右ウイングで先発。ずさんなパスがあり、ボールロストもあった。それでも26分、サイバリの賢いラストパスをペナルティーエリア全体を横切る形で受け、先制点を決めた。後半も数少ない奮闘を見せたバイエルンの1人だったが、1-1のあとにそれでも交代となった。採点：3.5。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：ミハエル・オリーセ

ボデ／グリムト戦ではトップ下に入ってワールドクラスの出来を見せたが、昇格組相手のこの日は最初から中央でプレーした。だが前半はワールドクラスとはほど遠く、インタビューであまりにも饒舌だという非難が現実から遠いのと同じくらいだった。ドリブルはなく、前進させるパスは1本だけ。その一方でボールロストは7回。後半の立ち上がりも改善は見られなかった。それでも1-1と4枚替えをきっかけに目を覚ました。まずはディアスの折り返しから2-1の好機を逃し、シュートはかき出されたうえ、その後は美しいループがクロスバーに当たってピッチへ落ちる不運もあった。それでも最終的にはケインの2-1や、バイエルンの大半の危険な場面に絡んだ。採点：4。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：イスマエル・サイバリ

8分、ペナルティーエリア内で切手ほどしかないかもしれないスペースを見つけ、カールへ送った。カールはダイレクトでハリー・ケインへつないだが、ケインは2度目のトライでようやくしっかりミートしたため、その間にエルフェアスベルク守備陣は立て直していた。それでもサイバリのパスは見事だった。1-0のアシストも同様だ。シザースで相手を外し、左からペナルティーエリア方向へ持ち込み、冷静に右側へパス。中央のハリー・ケインがボールにわずかなタッチを加え、走り込んだカールが決めた。こうした賢いプレーと状況把握で、自身のスプリント力の不足を補っている。精力的で目立つ働きぶりで、1-1まではミュンヘンで最高の出来だった。採点：2.5。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：ハリー・ケイン

1-0の場面では、より良い位置にいたカールにシュートとゴールを譲ったが、ボールにわずかなタッチを加えてカールの方向へ流していた。最も良いパスは中盤深い位置で出しており、この日はトップ下というより、むしろインサイドハーフで、ましてやセンターフォワードではなかった。ゴール前では当初やや不運にも見え、一見2-0となった場面ではわずかにオフサイド。1-1のあともピッチに残り、見事なシュートで2-1を突き刺すと、あらためてバイエルンの生命線であることを示した。これが今季のブンデスリーガ初ゴールであり、極めて重要な一撃だった。採点：2.5。

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FCバイエルン、SVエルフェアスベルク戦の採点：途中出場選手

ヨシュア・キミッヒ：1-1のあとに投入されると、すぐに試合を支配し、即座にボスモードに入った。採点：2。

ルイス・ディアス：1-1のあとにサイバリに代わって登場し、直近と同じく決定機逸を続けた。66分にはゴールエリア内でヒールを試みたが、シュートにはほとんど力が乗らなかった。ほかのどんな打ち方でも、その方が良かっただろう。その後、オリーセへのシュートチャンスを演出した場面では不運にも報われなかった。採点：3.5。

ジャマル・ムシアラ：木曜のボデ／グリムト戦で夢のような試合を見せたあと、このエルフェアスベルク戦ではまずベンチからコンディション作りに努めた。1-1のあとにカールに代わって出場。採点：3.5。

アルフォンソ・デイヴィス：彼も1-1のあと、4枚替えの一環で投入され、ブラウンと交代。しっかりしたビルドアップにも努めた。終了10分前には3-1のチャンスを逃した。採点：3。