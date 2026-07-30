スペインのラジオ局Cadena COPEによると、フラムはガルシア獲得に近づいているという。報道によれば、両クラブ間ではすでに合意に達しており、フラムはこの点取り屋の権利70％に対して、移籍金4000万ユーロを支払うという。さらにレアル・マドリーは、将来的に下部組織出身のこの選手を呼び戻したい場合に備え、ガルシアに対する買い戻しの優先権を確保したようだ。

フラムでは、ガルシアはかつての指揮官アルバロ・アルベロアと再会することになる。レアルの育成部門時代にも、このアタッカーはアルベロアの指導を受けており、今年初めにはシャビ・アロンソの解任を受けて、アルベロアがBチームの監督からトップチームの指揮官へと昇格していた。 ただ、終了したシーズンの終盤には、アルベロアはロス・ブランコスで再び職を退くことを余儀なくされ、今度はガルシアをプレミアリーグへ連れて行くことになりそうだ。

7月初旬、アルベロアはフラムと3年契約を結び、同クラブでマルコ・シウバの後任に就いた。ポルトガル人指揮官は過去5年間にわたってコテージャーズを率い、まずプレミアリーグ復帰へ導き、その後は中位に定着させていた。そして現在、シウバはベンフィカでジョゼ・モウリーニョの後任に就任。 そのモウリーニョは一方で、レアル・マドリーではアルベロアの後を継いでいた。

レアル・マドリー：ゴンサロ・ガルシアはクラブW杯で大きな話題を呼んでいた

ガルシアはレアルの下部組織出身で、2024-25シーズンにはBチームで圧巻のシーズンを送り、より高いレベルでの役割にふさわしいことを示していた。当時、スペイン3部での36試合で25ゴールを記録。褒美として、2025年夏にはクラブW杯に帯同し、当初はキリアン・エンバペの病気による欠場もあって、常に先発メンバーに名を連ねた。 ガルシアはそのチャンスを重要なゴールで生かし、クラブW杯では全6試合で4得点を記録した。





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その後、終了したシーズンではレアル攻撃陣の豪華な競争相手を前に、なお大半はジョーカー役に甘んじることになったが、それでも定期的に出場機会を得ていた。全公式戦でガルシアは39試合に出場し、8ゴール3アシストを記録。少なくとも1月中旬のアルベロア就任以降は、出場時間もやや増加していた。

もしフラムからの4000万ユーロが実際にガルシアの移籍金としてレアルの金庫に入ることになれば、今夏ここまでの移籍収支黒字はさらに拡大することになる。監督モウリーニョの違約金を含めてこれまでに投じた9000万ユーロに対し、移籍収入は1億5000万ユーロを上回る計算だ。 その大部分は、かつての自前の才能を売却した際にレアルが取り決めていた再売却条項によるものとなっている。一例を挙げれば、リバプールが元レアルの逸材ビクトル・ムニョスのためにCAオサスナへ支払った4000万ユーロのうち、50％の再売却条項により2000万ユーロがベルナベウに入った。

フラム移籍へ？ ゴンサロ・ガルシアにはBVBとシュツットガルトも関心か

レアルとの契約を2030年まで残しているガルシアには、その一方で複数の有力クラブが関心を寄せていた。 ボルシア・ドルトムント、そしてシュツットガルトもこの22歳に注目していたとみられ、フェネルバフチェやセビージャも関心クラブとされていた。フラムが争奪戦を制することになれば、ガルシアとしては当然ながら、そこでレギュラーの座を勝ち取りたいところだ。直接のライバルはロドリゴ・ムニスだが、彼はケガに苦しんだシーズンを経て、プレミアリーグ21試合でわずか1ゴールにとどまっている。なお、ムニスはフラムのセンターフォワードの位置でメキシコ代表のラウル・ヒメネスと併用されていたが、そのヒメネスは6月末で契約満了となり、移籍金なしで2部降格のウォルバーハンプトン・ワンダラーズへ移籍した。





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さらにガルシアは、元バイエルンの逸材ヨナ・クシ＝アサレにとっても新たなライバルとなる。19歳のストライカーは昨季、FCバイエルンからフラムへすでにレンタルされており、 ロンドンのクラブは今回、総額1000万ユーロの移籍金で完全移籍へ切り替えた。ただ、ここまでクシ＝アサレの出場機会はほとんどなく、プレミアリーグではこれまで7度を超える途中出場は実現していない。

もしガルシアがレアルを去ることになれば、ロス・ブランコスは火種を抱える別の案件を回避できるかもしれない。 ESPN Brasilは最近、スペインの昨季2位クラブが今夏、ガルシアかブラジルの逸材エンドリッキのどちらかを放出したいと報じていた。後者の場合は騒動を招く可能性もあった。というのも、エンドリッキはオリンピック・リヨンへのレンタル移籍が成功裏に終わったあと、もう二度とレンタルには出されたくないと考えているからだ。その代わり、20歳の彼はレアル加入から2年後のブレイクを果たすべく、あらゆる努力を尽くすつもりだという。