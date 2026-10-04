途中出場のフェイエノールト所属選手が鮮やかな同点弾、モロッコは勝利を逃す

モロッコは日曜夜、親善試合でマリを退けることができなかった。アトラス・ライオンズはアブデ・エザルズーリのPK成功で長い時間1-0とリードしていたが、それでも勝利には十分ではなかった。フェイエノールトのガウスー・ディアラが終了15分前、タンジェのイブン・バトゥータ・スタジアムで1-1の同点ゴールを決めた。

モロッコでは、モハメド・ウアビ監督がかつてエールディビジで活躍した2人、アナス・サラー＝エディンとイスマエル・サイバリを先発起用した。アブデラ・ウアザン、ウサマ・タルガリーヌはベンチスタートで、スター選手のブラヒム・ディアスと主将アクラフ・ハキミも同様だった。

モロッコはエンジンがかかるまでやや時間を要したが、前半30分過ぎにエザルズーリが均衡を破った。レアル・ベティスのアタッカーは不用意なシェイク・ケイタに倒され、自ら獲得したPKをGKママドゥ・サマッサの手をかすめる形で決めた。1-0となった。

ディアラがベンチスタートとなり、アヤックスのイヴ・ビスマがこの代表ウィークに参加できるコンディションではなかったマリは、ママドゥ・ドゥンビアがいくつか危険な場面を作ったものの、前半は無得点に終わった。

もちろんモロッコも存在感を示したが、ニール・エル・アイナウィ、ビラル・エル・ハヌス、アゼディン・ウナヒらのシュートは精度を欠き、サマッサに2度目の失点を許させるには至らなかった。

後半は長い時間ゴールが生まれなかったが、ついに試合は動いた。65分に途中出場したディアラが、その12分後に同点弾を決めた。ウイングアタッカーはFKからファーでボールを受けると、高く強烈なシュートを見事に突き刺した。1-1となった。

モロッコの先発メンバー：Bounou; Maamar, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi; El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli.



