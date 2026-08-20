アヤックスは木曜夜、FCシオン戦の勝利に成功した。スイス・アルプスで行われた一戦は、アムステルダムのクラブが2-4で勝利。来週にはアヤックスがカンファレンスリーグ本大会出場を正式に決める可能性があり、その際はアムステルダムで第2戦が行われる。

スイスでのこの試合は木曜夜、KIJKで独占配信された。少なくとも、そのはずだった。多くの視聴者にとっては配信が機能せず、あるいはキックオフから15分後になってようやく視聴できる状態だった。

その15分の間に、アヤックスのファンはすでに多くを見逃していた。ユリアン・ブラントは開始6分でアシストを記録したかに思われたが、マルコス・レオナルドがボールを空振りした。その直後にも、右からのクロスに対してまったく同じことをしている。

シオンは10分過ぎに初めて見せ場を作った。ウィンズリー・ボテリが約20メートルの位置からマルク・テル・シュテーゲンの届かないシュートを放ったが、ボールはポストに当たった。

その後、アヤックスはブラントとステーフェン・ベルフハイスを通じて先制のチャンスを何度か得たが、実らなかった。一方のシオンは決め切る。フランク・スルデスが低い折り返しをファーサイドへ流し込み、1-0とした。

後半、アヤックスは立て直した。ブラントがこぼれ球を見事にゴール右上へ突き刺すと、その直後にはアントン・ガーイのクロスからマルコス・レオナルドがヘディングで決め、アヤックスを1-2とした。

しかし終了20分前、シオンが再び追いつく。ヨルティ・モキオは相手とほとんど接触していなかったが、それでもPKが与えられた。VARは介入しない判断を下し、その後イリヤス・シュアレフが11メートルから2-2を決めた。

その2分後、途中出場したばかりのトル・アロコダレが再びアヤックスを勝ち越しに導いた。ナイジェリア人FWはかなり離れた位置からのヘディングでGKの後方へボールを送り込み、2-3とした。

終盤には、アヤックスがさらにシオンを突き放した。トルが最終ラインの背後へボールを送り、それを受けたデイヴィ・クラッセンがGKと1対1の場面で冷静に決め、スコアボードに最終スコアの2-4を刻んだ。