アヤックスは木曜夜、カンファレンスリーグで初勝利を挙げた。ヨハン・クライフ・アレナでアタランタを相手に長い時間優勢に立ちながらも、数多くのチャンスを得点につなげるのに苦しんだ。それでも、途中出場のトル・アロコダレとアブデラ・ウアザンがゴールを決め、アヤックスに妥当な2-0の勝利をもたらした。

アヤックスは、FCフローニンゲンを2-5で下した先週日曜の試合と同じ選手10人を先発させた。センターバックではヨウリ・バースがディース・ヤンセに代わって入り、ダヴィ・クラーセンは再び右サイドでプレー。前線ではトル・アロコダレよりもマルコス・レオナルドが優先された。一方、アタランタのマウリツィオ・サッリ監督は4-2-3-1の布陣を選び、FWジャンルカ・スカマッカの後方にシャルル・デ・ケテラーレを配置した。

アヤックスは勢いよく試合に入り、開始6分で早くも先制に迫った。ルーカス・ロサのシュートが途中でコースを変えてポストに当たり、その後のクラーセンのヘディングは枠を捉えられなかった。続いてジョルティ・モキオがゴールを決めたかに思われたが、得点に至る過程でクラーセンがオフサイドの位置にいたため、認められなかった。

アヤックスは主導権を握り続け、丁寧なパスワークから複数のチャンスをつくった。モキオの強烈なシュートはカルネセッキに阻まれ、素早い攻守の切り替えから好機を迎えたマルコス・レオナルドは、シュートを枠外に外した。オスカル・グルーフにも均衡を破るチャンスが十分にあったが、そのたびにイタリア人GKに阻まれるか、ゴールを外した。

アタランタも守るだけではなく、コーナーキック後にスカマッカが枠外へシュートを放つなど、ゴールに迫った。それでも前半、より多くの決定機をつくったのは明らかにアヤックスだった。シュート数はアヤックスが11本、アタランタが7本。カルネセッキは4度のセーブを強いられ、前半終了間際にもグルーフのシュートを止めてアヤックスの先制を阻んだ。

後半もアヤックスは先制点を積極的に狙い続けた。再開直後、ユリアン・ブラントが難しい角度から放ったシュートはカルネセッキに阻まれ、数分後にはロサのクロスに頭で合わせたが、ボールはゴールの脇へ外れた。続いてロサ自身にも絶好機が訪れたものの、またしてもイタリア人GKが得点を許さなかった。

さらにアヤックスは、試合開始から1時間が経過したところで、PKを与えかねない場面をしのいだ。クラーセンが自陣ペナルティーエリア内でニコラ・ザレフスキに対してスライディングで競り合うと、倒れたザレフスキがPKを要求した。しかし、クロアチア人主審はアヤックスのキャプテンがボールに触れていたと判断し、VARもその判定を支持した。

アヤックスはクラーセンとグルーフに代えてヴィクトル・ツィガンコフとアブデラ・ウアザンを投入し、66分には精彩を欠いたマルコス・レオナルドに代わってトルが入った。その11分後、トルはブラントがつくったチャンスからシュートを放ったが、自分の軸足に当ててしまい、ボールはゴールの上へ外れた。

その10分後、ついにゴールが生まれる。アヤックスのFWトルはバースからのロングボールを胸で巧みにコントロールし、そのままゴールへ向かって抜け出すと、カルネセッキとの1対1でも冷静に決めた。1-0。

さらにウアザンも左サイドで相手を巧みにドリブルでかわし、ゴールライン際まで迫って強烈なシュートを放った。ボールはクロスバーの下側に当たってゴールに入り、最終スコアを2-0とした。

アヤックスは先週、敵地でハイドゥク・スプリトに2-1で敗れる屈辱的な形で欧州での戦いを始めたが、途中出場の選手たちの得点によって、カンファレンスリーグで重要な初の勝ち点3を手にした。