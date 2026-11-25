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水曜日に行われたパリ・サンジェルマン対ローマのチャンピオンズリーグ注目の一戦は、見応えある展開の末に2-2の引き分けに終わった。途中出場のドニエル・マレンがPKから試合最後の得点を記録。PSGは5試合で勝ち点13となり全勝が途切れ、ローマは5試合で勝ち点5と重要な1ポイントを獲得し、25位につけている。

ローマのマレンはベンチスタートとなった。チーム得点王を休ませたジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督は、マルテン・デ・ローンを先発に起用。デヴィン・レンシュは負傷で欠場した。一方、PSGでは元アヤックスのミカ・ゴッツがベンチスタートとなり、左ウイングにはセニー・マユルが起用された。

ローマは好調を維持している。先週にはパルマを5-1で下し、現在はセリエAで2位。その勢いのままパルク・デ・プランスでの試合に臨むと、早い時間帯にマリオ・エルモソがボールを奪い、マティアス・スーレとの効果的なワンツーから至近距離で決めた。ローマが0-1と先制した。

ローマは試合を支配し、滑らかにパスを回した。何度もチャンスを作れそうだったが、特にマレンに代わって出場したサンティアゴ・カストロのパスが正確さを欠いた。それでも前半30分ごろ、PSGが得点を奪う。マユルのCKをザバルニーがニアポストで後方へヘディングし、1-1とした。

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その後の前半は大きな動きがなかった。最大のチャンスを得たのはローマで、エヴァン・エンディカのヘディングシュートはマトヴェイ・サフォノフの守るゴールのわずか横へ外れた。1-1でハーフタイムを迎え、エンリケ、ガスペリーニの両監督とも選手交代を行わなかった。

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前半の立ち上がりと同じく、後半もローマが好スタートを切り、エルモソが再び危険なシュートを放った。このスペイン人選手は得点後の前半にも一度シュートを試みており、この場面でも鋭い一撃を放ったが、シュートを見通せる位置にいたサフォノフが対応した。

雨の降るパリでPSGがペースを上げると、次のチャンスをつかんだ。ローマの守備陣の背後でパスを受けたジョアン・ネヴェスのヘディングシュートは、数センチ横へ外れた。しかし、その後にPSGが2-1とする。抜け出したヴィティーニャをウェズレイ・フランサが倒すと、判定はイエローカードとPK。ウスマン・デンベレがこれを決めた。

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残り時間が試合の4分の1となったところで、ゴッツとマレンが同時に投入され、元エールディヴィジ選手の存在感が一気に増した。それから間もなく、スーレのシュートが伸ばされたヴィティーニャの腕に当たるのをマレンが目にする。主審はVARによる確認を経てPKを宣告。マレンが確実に決め、2-2とした。

試合終了間際には、ローマが勝利をつかむ可能性もあった。マレンも絡んだ見事な連係から、エルモソが再びゴール前でチャンスを迎える。しかし、やや妨害を受けたスペイン人選手は至近距離からのシュートを枠の上に外した。反対側では、アクラフ・ハキミの強烈なシュートがミレ・スヴィラルの守るゴールのわずか横へ。試合は2-2で終わった。