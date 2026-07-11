途中出場のシャキール・ファン・ペルシーが、すぐさま見事なヘディングで決勝点をマークし、フェイエノールトの勝利を決めた。

フェイエノールトは土曜のホームゲームでクラブ・ブルージュを3－1で下した。ファン・ペルシー、マルモル、ファン・デン・エルシャウトが得点を挙げ、1万5000人のサポーターが沸いた。

フェイエノールトは、高額移籍金のストライカー、ナチョ・フェリが初先発。もう一人のスペイン人、マルモルはベンチ入りした。クラブ・ブルッヘは、左サイドバックのメイヤーとMFライスという2人のオランダ人選手を先発させた。

開始7分、フェイエノールトはチャールズ・ヴァンホッテのCKをジェレマイア・セント・ジュストがヘディングで狙ったがクロスバーを直撃。

15分にはカルヴィン・ステングスのパスを受けたゴンサロ・ボルヘスがGKと1対1になり、ポストに当てた。その数分後、ヴァンホッテの遠距離シュートも再び同じポストを直撃した。

ドリンクブレイク後にクラブがやや盛り返し、トレソルディとフェリの決定機も決まらなかった。

後半開始直後、ファン・ブロンクホルスト監督は大量交代。クラブも全員交代し、その直後、元トゥエンテのツォリスが52分に鮮やかなシュートで0－1とした。

この失点場面では途中出場のマッツ・デイルにも責任がある。昨季同様、彼はギリシャ人ウインガーにシュートを放つスペースを許した。

60分にはファン・ペルシーがボルヘスに代わり投入され、わずか3分でステインの鋭いCKをクロスバーに当ててから頭で押し込み1－1とした。

続くコーナーでもステインのキックがマルモルへ。左利きのDFはジャッカーズの頭上を捉え、2－1とした。

終盤にはユース出身のトビアス・ファン・デン・エルシャウトがカーブシュートでジャッカーズを破り3-1とした。

フェイエノールト先発（前半）：ウェレンロイター、リード、サン・ジュステ、クライフェルト、ロトンバ、ヴァンホッテ、ターグハリン、ヴァレンテ、ステングス、フェリ、ボルヘス。

フェイエノールト後半のスタメン：ウェレンロイター；デイル、アフメドホジッチ、マルモル、ウェッセルス；ファン・デン・エルシャウト、ゼキエル、ステイン；ボルヘス（61分 ファン・ペルシー）、テンステット、ディアラ。