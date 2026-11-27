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チェルシーは金曜夜、プレミアリーグで3試合連続の敗戦を喫した。シャビ・アロンソ監督率いるチームはノッティンガム・フォレストとのアウェー戦で2-3と敗れた。途中出場で見事なプレーを見せたオランダ人FWエマヌエル・エメガがチェルシーの2得点を挙げたものの、敗戦は防げなかった。

チェルシーは自信を欠いた状態でシティ・グラウンドに乗り込んだ。ブルーズは直近のリーグ戦でサンダーランドに0-1、リーズ・ユナイテッドに1-4で敗れ、第12節を前にプレミアリーグ8位につけていた。

チェルシーでは、アロンソ監督が前線の中央にダニー・ウェルベックを起用し、エメガはベンチスタートとなった。ジョレル・ハトは続く背中の不調で欠場。ノッティンガム・フォレストでは、元チェルシーのFWリアム・デラップが先発した。

ホームチームは立ち上がりから勢いよく攻め、開始わずか5分で先制。深い位置からのクロスをイゴール・ジェズスが鮮やかなボレーでゴール上隅に決め、GKエミリアーノ・マルティネスに反応する余地を与えなかった。スコアは1-0となった。

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チェルシーは序盤、オリヴァー・グラスナー監督率いるチームに圧倒され、ほとんど相手の圧力を抜け出せなかった。前半終了までにロメオ・ラヴィアとウェルベックが絡んでアウェーチームもいくらか脅威を見せたが、前半に追加点は生まれなかった。

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後半開始直後、アロンソ監督はウェルベックに代えてエメガを投入した。その直後、ウェズレイ・フォファナが明白なミスを犯し、ペナルティーエリア内でデラップを倒す。モーガン・ギブス＝ホワイトがPKでマルティネスの逆を突き、2-0とした。

その後、エメガが試合に影響を与えるまでに数分しかかからなかった。オランダ人FWは54分、低い弾道のボレーをゴール下隅に決める。オフサイドの可能性を巡る緊迫したVARチェックを経て得点が認められ、スコアは2-1となった。

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チェルシーはその後、ジャイール・クーニャの腕にボールが当たった場面でPKを期待したが、アンディ・マドリー主審は認めなかった。反対に73分、ザヴァー・シュラーガーの見事なスルーパスを受けたギブス＝ホワイトが、マルティネスの頭上を越すシュートで再び得点した。

これで勝負は決まったかに思われたが、89分にエメガが再び存在感を示す。途中出場のFWはファーポストで相手選手より高く跳び、巧みなヘディングでゴールの遠い隅に決めた。スコアは3-2となり、試合は再び緊迫した展開となった。

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しかし、5分間のアディショナルタイムでチェルシーは勝ち点1をもぎ取れなかった。度重なる敗戦でアロンソ監督へのプレッシャーはさらに強まる一方、ノッティンガム・フォレストは残留争いの中で非常に貴重な勝ち点3を手にした。