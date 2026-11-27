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チェルシーは金曜夜、プレミアリーグで3試合連続の敗戦を喫した。シャビ・アロンソ監督率いるチームはノッティンガム・フォレストとのアウェー戦で、途中出場したエマヌエル・エメガの見事な活躍も実らず、2-3で敗れた。オランダ人FWがチームの2得点を挙げたが、黒星を防ぐことはできなかった。

チェルシーは自信を欠いた状態でシティ・グラウンドへ向かった。ブルーズは直近のリーグ戦でサンダーランドに1-0、リーズ・ユナイテッドに1-4で敗れ、第12節を前にプレミアリーグ8位につけていた。

チェルシーでは、アロンソ監督が最前線にダニー・ウェルベックを起用し、エメガはベンチスタート。ジョレル・ハトは長引く背中の不調で欠場した。一方、ノッティンガム・フォレストでは元チェルシーのFW、リアム・デラップが先発した。

ホームチームは立ち上がりから勢いよく攻め、開始わずか5分で先制する。深い位置からのクロスを受けたイゴール・ジェズスが、見事なボレーをゴール上隅に突き刺した。GKエミリアーノ・マルティネスにはなすすべがなく、スコアは1-0となった。

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チェルシーは序盤、オリバー・グラスナー監督率いるチームに圧倒され、相手のプレッシャーからほとんど抜け出せなかった。前半のうちにロメオ・ラヴィアとウェルベックが多少の脅威を与えたものの、前半に追加点は生まれなかった。

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後半開始直後、アロンソ監督はウェルベックに代えてエメガを投入した。その直後、ウェスレイ・フォファナが明らかなミスを犯し、ペナルティーエリア内でデラップを倒す。モーガン・ギブス＝ホワイトはPKでマルティネスの逆を突き、2-0とした。

エメガが試合にインパクトを与えるまで、数分しかかからなかった。オランダ人FWは54分、低い弾道のボレーをゴール下隅に決める。オフサイドの可能性をめぐる緊迫したVAR確認の末に得点が認められ、スコアは2-1となった。

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その後、チェルシーはボールがジャイール・クーニャの腕に当たった場面でPKを期待したが、アンディ・マドリー主審は認めなかった。すると逆に73分、ザヴェル・シュラーガーの巧みなスルーパスを受けたギブス＝ホワイトが、マルティネスの頭上を越すシュートで再びゴールを奪った。

これで勝負は決まったかに思われたが、89分にエメガが再び存在感を示す。途中出場のFWはファーポストで相手選手より高く跳び、巧みなヘディングをゴールの遠い隅へ決めた。これでスコアは3-2となり、試合は一気に緊迫した。

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しかし、チェルシーは5分間のアディショナルタイムで勝ち点1をもぎ取ることはできなかった。さらなる敗戦でアロンソ監督への重圧は一段と高まる一方、ノッティンガム・フォレストは残留争いの中で非常に貴重な勝ち点3を手にした。