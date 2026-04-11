途中出場したテウン・クープマイナーズは敵の野次を受けながらも、最後に笑ったのは彼だった。

土曜のセリエAでユヴェントスはアタランタを1-0で下し、勝ち点3でコモを抜き4位に浮上。コモは2ポイント差で日曜にインテルと対戦。7位アタランタはユヴェントスに7ポイント差をつけられCL出場が遠のいた。

ユヴェントスではテウン・クープマイナーズが先発を外れ、試合終盤に投入されるとホームサポーターから大ブーイングを受けた。2024年の移籍が still resented されているためだ。

試合序盤はアタランタが圧倒し、開始9分までに2度の好機を作った。ニコラ・ザレフスキのシュートは枠を外れ、続くジョルジョ・スカルヴィーニのヘディングはクロスバーを直撃した。

その後もアタランタが優位に立つが、決定機は作れない。ユヴェントスは遠射のみでネットを揺らせない。

前半終了間際にはシャルル・デ・ケテラールのヘディングが枠を外れ、ニコラ・クルストヴィッチのボレーもポストを捉えきれなかった。

後半3分、GKマルコ・カルネセッキの判断ミスをつき、ジェレミー・ボガが押し込み0-1。

その得点後も流れは変わらなかった。アタランタは優位に立っていたが得点を奪えず、ユヴェントスGKミケーレ・ディ・グレゴリオがベラト・ジムシティのシュートを好守で阻んだ。ジャコモ・ラスパドーリも枠を外した。

ユヴェントスもケフレン・トゥラムが至近距離から枠を外した。試合はアタランタが支配し、0-1で終了。ホームサポーターは沈黙し、ラファエレ・パラディーノ監督率いるチームはチャンピオンズリーグ圏内を逃す痛恨の敗北となった。