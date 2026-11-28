共有 GOALをGoogleでフォロー

ブンデスリーガ第11節が土曜日に行われ、バイエルン・ミュンヘンは敵地フォルクスパルクでハンブルクとスコアレスドローに終わった。この試合ではヨシュア・キミッヒが退場となり、コンラート・ライマーが負傷した。

広告

バイエルンはこれで3試合連続の未勝利となった。ブンデスリーガでケルンと1-1で引き分け、続くチャンピオンズリーグではフランスのリールに1-2で敗れていた。チームは多くの離脱者を抱えており、特に攻撃陣の台所事情が苦しい。

あわせて読みたい

新たな米議会がインファンティーノ会長の座を脅かす 民主党は欧州勢と手を組み失脚を狙うのか

グアルディオラが断言「バルセロナには戻らない」、スペインとドイツの違いとは

この結果、バイエルンは勝ち点を23に伸ばしてブンデスリーガ2位につけている。首位ボルシア・ドルトムントとの差は1ポイントだが、ドルトムントは消化試合が1つ少なく、明日日曜日に本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクでバイエル・レヴァークーゼンを迎え撃つ。

一方、ハンブルクは勝ち点を13とし、ブンデスリーガで12位につけている。

広告 広告

バイエルンは立ち上がりから明確にプレスをかけてボールを支配し、3分に最初のCKを獲得。9分にはフランスの若手ノア・クジョ・イフォラが強烈なシュートを放ったが、ボールはゴールの脇を抜けてサイドネットに当たった。

Related Topics

14分には、キミッヒとカールのパス交換からトム・ビショフにボールが渡ってシュートを放ったものの、ハンブルクの守備陣にブロックされた。

ホームのハンブルクはカウンターからバイエルンのゴールを脅かそうと試み、17分にはオスカー・グロンベックがパスを送ったが、パトソン・ダカは追いつけなかった。

広告

バイエルンはその後もボールを保持し続けたが、ハンブルクの守備陣がペナルティエリアから遠ざけることに成功し、バイエルンはエリア外からのシュートに大きく頼る展開となった。

30分の時点で、バイエルンのシュート数は8本で枠内はわずか1本。対するハンブルクの攻撃は限られたものにとどまった。

広告

35分には再びキミッヒが絡む。自らFKを蹴ってヨナタン・ターに合わせると、こぼれ球が主将のもとに戻り、エリア外から左足で狙ったが、ダニエル・ボルナウに阻まれた。

キミッヒが退場

バイエルンは44分に大きな痛手を負う。キミッヒがハンブルクのアレクサンダー・ロシング＝レレシートに押された後、その髪を引っ張ったとして、VARでの確認を経てバスティアン・ダンケルト主審から一発レッドカードを提示された。

広告

前半終了間際、アディショナルタイム1分には、バイエルンのGKヨナス・ウルビッヒがグロンベックの強烈なシュートをセーブした。

後半開始と同時に、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督は最初の交代カードを切り、バラ・ンディアイエに代えて負傷明けのルイス・ディアスを投入。数的不利の中でも攻撃の推進力を維持しようとした。

広告

ハンブルクは49分に数的優位を生かしかける。CKにボルナウが競り勝ってゴールに向けて合わせたが、ウルビッヒがこれを防いだ。51分にはビショフがエリア外からシュートを放ったが、クロスバーの上に外れた。

新たな負傷者

53分、コンパニ監督はドイツの若手レナート・カールを下げ、オーストリア代表のコンラート・ライマーを送り出した。

広告

バイエルンは10人ながらもボール支配を続けようとし、60分にはルイス・ディアスにボールが渡ったが、シュートはハンブルクの守備陣に阻まれた。

ブンデスリーガ公式サイトが67分時点で示したゴール期待値（xG）のデータによると、バイエルンが長い時間ボールを保持していたにもかかわらず、この指標ではハンブルクが0.65対0.45と上回っていた。

広告

87分にはバイエルンの負傷者問題がさらに深刻化する。ライマーが負傷して退き、ナサニエル・ブラウンが代わって入った。試合はそのまま終了し、王者はまたしても足踏みを強いられた。