レアル・マドリードのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、新たな問題に直面している。スペインメディアの報道によれば、ビジャレアル戦で退場となった際、ピッチを去る途中でスペインのラ・リーガ職員の一人を押したと指摘されているという。この一件は予想される処分に影を落とし、10月25日に行われるバルセロナとのクラシコへの出場を脅かす可能性がある。

番組『エル・チリンギート』とスペインのラジオ局『コペ』が伝えたところによると、ヴィニシウスの退場をめぐる波紋は試合中の出来事だけにとどまらなかった。71分、相手のナタン・サリバの髪を引っ張ったことで主審がレッドカードを提示した後に緊張が高まり、その後、ピッチを去る際の振る舞いについて新たな証言が浮上した。

この疑惑の一件によって、ブラジル代表FWはさらなる懲戒処分を受ける可能性に直面している。特に、映像と主審の報告書が、何が起きたのかを特定する上で役割を果たす可能性があるためだ。

状況の明確化を待つ間、レアル・マドリードは退場処分に対して異議申し立てを行う意向だが、『コペ』によると、その訴えが認められる可能性は限られているとみられる。

チーム内での問題の影響を抑えようと、ヴィニシウスはロッカールームでチームメイトに謝罪し、サリバを傷つける意図はなかったと説明。相手の髪を引っ張ったのは、守備のマークから逃れようとする中での怒りの瞬間だったと述べた。

この謝罪は、同選手が強い感情の高ぶりを見せながらピッチを去り、落ち着きを取り戻すまでに数分を要した後に行われたものだった。

一件の波紋はコーチングスタッフにも及んだ。ジョゼ・モウリーニョは試合後の記者会見をボイコットすることを決め、状況をさらに複雑にし、追加の処分を招きかねない感情的な発言を避けた。