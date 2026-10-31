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アーセナルが、ブラジル人FWエンドリッキの1月の獲得に向け、レアル・マドリーに接触したと報じられている。20歳のエンドリッキはサンティアゴ・ベルナベウで継続的な出場機会を得られておらず、アーセナルは買い取りオプション付きの期限付き移籍を実現させたい考えだ。

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アーセナル、エンドリッキの期限付き移籍での獲得を検討

アーセナルは1月の獲得の可能性を探るなか、マドリーのFWエンドリッキの代理人との接触を続けている。情報元はTEAMtalk。ブラジル人FWはスペインの首都で出場機会を得るのに苦しんでおり、陣営は冬の移籍市場を前に別の選択肢を検討している。

報道によると、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルは、20歳のエンドリッキにロンドン北部で再出発する機会を与える用意がある。アーセナルは期限付き移籍での獲得を目指しているが、完全移籍のオプションを盛り込むことにこだわっている。この条件が交渉の大きな争点になる可能性がある。レアル・マドリーは高い評価を受けるアタッカーの完全移籍を認めることには依然として消極的で、買い取りオプションのない期限付き移籍を望んでいる。

モウリーニョ監督の下で不満高まる

ジョゼ・モウリーニョ監督はエンドリッキの能力を高く評価していると報じられているものの、同選手の今季ラ・リーガでの先発はここまでわずか1試合だ。監督はFWのマドリー残留を望んでいるが、その信頼はトップチームでの継続的な出場機会にはつながっていない。

エンドリッキの不満が頂点に達したのは、最近のマドリーによるバルセロナ戦の勝利で、試合を通じてベンチにとどまったときだった。この判断に本人も代理人も納得しておらず、1月に退団する可能性が高まっている。

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クラブ会長のフロレンティーノ・ペレスは今もエンドリッキを強く支持しているが、自身の意向をコーチングスタッフに押し付けることは拒んでいる。若手FWの起用については、モウリーニョ監督が自ら判断している。

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イタリアの強豪もブラジル人FWの獲得に動く

アーセナルがエンドリッキを獲得するには、激しい争奪戦を勝ち抜く必要がある。同じ報道によると、セリエAのACミランとローマもイタリアへの獲得に向けて積極的に動いており、両クラブとも買い取りオプションのない期限付き移籍を提示する用意がある。

昨季エンドリッキがリヨンへ期限付き移籍した際と同じ形であることから、この条件はレアル・マドリーが望む解決策とみられている。スペインのクラブは今も、同FWがベルナベウで長期的に活躍できると考えている。

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アルテタ監督、1月の攻撃陣補強を狙う

エンドリッキの複数ポジションをこなせる能力は、アーセナルの今後の補強計画に合致する。アルテタ監督は1月に左サイドのアタッカーとセンターフォワードの双方を加えたいと考えており、ブラジル人FWは両ポジションで高いレベルの選手層をもたらすことができる。

マドリーは残留を望んでいるが、選手の陣営はクラブを離れる長期的な道筋が見える選択肢を積極的に検討している。決断の鍵を握るのは、アーセナルが買い取りオプションを巡ってスペインのクラブから譲歩を引き出せるかどうかになりそうだ。現時点で20歳の当面の去就はまったく定まっていない。アーセナルは獲得の可能性を残しており、ベルナベウでの状況が改善しなければ動く準備ができている。