「退団を考え始めたら、私にとっては終わりだ」セスク・ファブレガス、コモ退団の噂を完全否定

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セスク・ファブレガス監督は、イタリアのクラブであるコモへの揺るぎないコミットメントを改めて示し、退団を模索しているとの見方を否定した。指導者としての評価が高まる中でも、スペイン人指揮官は、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで自ら築いてきたプロジェクトに全力を注いでいると強調している。

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コモのプロジェクトに専念

ファブレガス監督は、コモでの自身の将来をめぐる憶測を打ち消し、トップリーグ昇格に導いたクラブを離れることは一度も考えたことがないと強調した。元アーセナル、バルセロナのMFは、コモにとって歴史的な時期を経て、指導者としての評価を急速に高めている。その間には、チャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドを4-1で下す圧勝もあった。この成功には、欧州各地から関心が寄せられている。

セリエAのサッスオーロ戦を前にした記者会見で、ファブレガス監督はコモにいつまでとどまるのか、後任候補が準備される可能性はあるのかという質問に答えた。「退団を考えたことは一度もない。もし考え始めたら、ここでの私の時間は終わりなのかもしれない。でも、一度も考えたことはない」と、『Sky Sport Italia』が伝えている。

アルベルト・アクイラーニへの敬意

ファブレガス監督の将来に注目が集まったきっかけは、サッスオーロを率いるアルベルト・アクイラーニ監督との対戦が控えていることだった。かつて創造性に富むMFとしてプレーした両者は、戦術面でも似た哲学を持つ。ファブレガス監督は相手指揮官の力量をすぐに認め、「アルベルトの監督としての考え方や勇気、彼のチームのサッカーが本当に好きだ」と語った。

ファブレガス監督は、若手選手の育成をめぐって移籍市場でも両者に接点があったことを明かした。「昨夏、彼はカタンザーロでリスポリをぜひ獲得したいと、私に電話をくれた。リスポリは私が指導者として初めて受け持った選手だ。だから、アルベルトのもとへ送り出すことに全く不安はなかった」と付け加えた。

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ニコ・パスの重要性

ファブレガス監督は自身の将来だけでなく、コモの先発メンバーに欠かせない存在となったニコ・パスの急成長についても語った。若き才能は高水準のプレーを安定して披露し、セリエAで最も注目を集める有望株の一人となっている。ファブレガス監督によれば、パスはボールを扱う技術だけでなく精神的な強さも際立っており、トップレベルのサッカーで受ける重圧にも難なく対処できるという。

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「本人がどんな人間で、どんな若者なのかを知る必要がある。ニコは手助けを必要とする選手ではない。彼には話しかけないほうがいいくらいだ。信じられないほど強い精神力を持っている」とファブレガス監督は語った。さらに成長について、「一緒にやってきて2年以上になるが、彼は大きく成長した。チームで守備に優れた選手の上位3人に入るかもしれない。勝負する前からその精神力が違いを生む。だから私は彼を決して外さない」と強調した。

チームの近況と負傷への懸念

週末の試合を前に、コモは攻撃陣で複数の主力を欠いている。ファブレガス監督は、アサン・ディアオとモイーズ・キーンがともにコンディションの問題で離脱しており、起用できないことを認めた。最近の好調ぶりを踏まえると、キーンの不在は特に大きい。ただ、イタリア代表の同選手が火曜日の次戦で早期に試合のメンバーへ復帰することが期待されている。

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ファブレガス監督は、軽い身体的な問題を抱えるマルティン・リベラリについても、見通しは厳しいと説明した。ケガは深刻ではないとみられるものの、サッスオーロ戦に間に合う可能性は低いと認めている。