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パリ・サンジェルマンに所属するフランス人GKルーカス・シュヴァリエが、次の冬の移籍市場で退団する準備を整えた。ルイス・エンリケ監督がロシア人GKマトベイ・サフォノフを起用し続けるなか、先発の座を取り戻せずにいるためだ。

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『フットメルカート』が『レキップ』紙の情報として伝えたところによると、シュヴァリエは定期的な出場機会を求めてパリを離れたいという希望を、もはや近しい人々に隠していないという。ベンチ暮らしが続くことで、自身のキャリアとフランス代表での将来が脅かされているためだ。

パリ・サンジェルマンは2025年夏、イタリア人GKジャンルイジ・ドンナルンマの退団の穴を埋めるため、4000万ユーロでリールからこのフランス人GKを獲得した。しかし、挑戦は期待どおりには進まなかった。シュヴァリエは公式戦デビューとなったUEFAスーパーカップのトッテナム戦で輝きを放ち、PK戦の末にチームのタイトル獲得に貢献するなど、上々のスタートを切っていたにもかかわらずだ。

だが、その後パフォーマンスは低下し、チーム内での評価に影響するミスもいくつか犯した。さらにピッチ外でも、極右に関連する投稿に反応したとされる件で物議を醸し、2025年11月から12月にかけて正GKの座を失った。

一方、サフォノフはこのチャンスを生かして力強いパフォーマンスを披露した。特にフラメンゴ戦のPK戦での活躍が光り、コーチングスタッフの信頼を得てシュヴァリエから正GKの座を奪い取った。

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この不振の影響は、パリでの出場機会だけにとどまらなかった。代表のスタッフがロバン・リセを優先したことで、シュヴァリエは2026年ワールドカップに臨むフランス代表メンバー入りを逃し、短期間のうちにクラブと代表の両方で立場を失うことになった。

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シュヴァリエ、パリ残留より出場機会を優先

シュヴァリエは昨夏、退団の噂が浮上した後も、正GKの座を取り戻すことを願ってフランスの首都に残る道を選んでいた。しかし、ルイス・エンリケ監督がサフォノフを起用し続けていることで、自身の将来を考え直すに至った。

『レキップ』の報道によれば、同選手は定期的な出場機会が保証されるのであれば、期限付き移籍か完全移籍かを問わず、あらゆる選択肢を検討する用意があるという。

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パリ・サンジェルマンは昨夏、日本人GK鈴木彩艶の獲得に迫っていたが、鈴木はアストン・ヴィラへの移籍を選択した。これによりシュヴァリエは残留することになったが、同時にクラブがGKポジションの強化を望んでいることも明らかになった。

ノイアーの負傷がドイツへの扉を開く可能性

シュヴァリエに移籍のチャンスをもたらし得る可能性の一つが、バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーの状況だ。同クラブは今月11月、ノイアーが右足の腱の一つを部分断裂したと発表しており、復帰時期は明らかにされていない。そのため、チームのGKポジションの今後が注目されている。

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ただし、ノイアーの離脱は、バイエルンとシュヴァリエの間で交渉が確実に行われていることを意味するわけではない。ドイツのクラブによる動きは、あくまでGK市場の状況と冬の補強ニーズに左右される可能性の一つにすぎない。

一方、パリ・サンジェルマンは適切な後釜を確保するまで、シュヴァリエの退団を認めない構えだ。クラブはシュヴァリエの穴を埋められる競争相手がいない状態にサフォノフを置くことを望んでおらず、このフランス人GKの将来は、パリの首脳陣が求められる水準の代役を見つけられるかどうかにも左右されることになる。