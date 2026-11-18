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ヴィニシウス・ジュニオールのマドリーでの将来は、誰もが思っていたほど確かなものではなくなった。レアル・マドリーの元スポーツディレクターによるひとつの発言が再び議論に火をつけた。同氏は、クラブがこのブラジル代表スターに対して2つの有力なオファーを受けていたことを明かし、今シーズンに状況が変わらなければ売却もあり得ると語っている。

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ヴィニシウス・ジュニオールはレアル・マドリーと2032年までの契約を結んでいるが、それは将来が完全に保証されていることを意味しない。このブラジル人選手は今夏にクラブとの契約を更新したものの、ここ数カ月はその去就をめぐって大きな議論が巻き起こっていた。

安定感を欠くパフォーマンス、攻撃陣での激しいポジション争い、そしてチームへの適合性に対する疑問が、退団の可能性をめぐる憶測に拍車をかけてきた。そしてこのたび、レアル・マドリーのOBであるペジャ・ミヤトヴィッチが、直近の移籍市場でクラブがこのアタッカーに対して2つの有力なオファーを受けていたことを明かし、退団の可能性も否定しなかった。

レアル・マドリーの元スポーツディレクターである同氏は、ラジオ局『カデナ・セール』の番組『エル・ラルゲロ』でヴィニシウスの状況を分析。クラブが売却を検討するための明確な条件を示し、すべては今シーズンの結果次第だと強調した。

ミヤトヴィッチは「今年が良い形で終わり、レアル・マドリーがラ・リーガを制し、ヴィニシウスが主力としてプレーし、良いパフォーマンスを見せ、すぐに調子を取り戻し、決定的な役割を果たすのであれば、どんな状況でも彼を売ることはないと思う」と語った。

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しかし、レアル・マドリーが目標を達成できなかった場合、状況は一変する。ミヤトヴィッチはこの点について特にきっぱりとした口調で「逆の結果になれば、クラブはどんなオファーでも検討すると思う。レアル・マドリーが望むものを手にできず、良いオファーが届けば、彼は売却対象になるだろう」と述べた。

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ミヤトヴィッチはまた、レアル・マドリーが昨夏ヴィニシウスに対して2つの有力なオファーを受けたものの、いずれも断っていたことも明かした。そのうちのひとつはアーセナルからのもので、同クラブはこのブラジル人アタッカーの状況に強い関心を示していたという。

一方で、このレアル・マドリーOBは、若さと大きなポテンシャルを考慮すれば、彼をチームに残した判断に疑問を呈するつもりはないとし、「彼らが間違っていたとは言いたくない。彼は26歳で、輝かしい未来がある」と語った。

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さらに同氏は、ブラジル代表とレアル・マドリーでのヴィニシウスの精神状態を比較した。ヴィニシウスは直近のブラジル代表2試合で5ゴールを挙げ、シンガポール戦ではハットトリックを達成するなど、マドリーを離れた場所で輝きを取り戻している。

ミヤトヴィッチにとって、その違いは明白だ。「ヴィニシウスは幸せなときに良いプレーをする。私には、ここでプレーするよりも代表でプレーしているときの方が幸せそうに見える」と述べている。

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このモンテネグロ出身のレジェンドは、昨夏の去就や契約更新交渉をめぐる不透明な状況が、ヴィニシウスに悪影響を及ぼした可能性があると考えている。さらに、チーム内で直面している激しい競争、とりわけディオマンデの台頭が、事態を一層難しくしているという。

この点について同氏は「今のディオマンデのような強力なライバルとの競争に直面したことはなかった。今は状況がまったく違う」と指摘した。

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また、ヴィニシウスが最近、夏の間に十分な準備ができなかったと認めた自己批判についても理解を示しつつ、気を緩めることは許されないと念を押し、「競争は常に存在するし、気を緩めることはできない。少しでも気を抜けば、チームメイトの誰かにその隙を突かれる」と語った。

そして最後に次のように締めくくった。「彼は、若いのだから人生を楽しまなければならないという考えで、少し気が緩んでしまったのだと思う。私は彼にこう言わなければならない。サッカーを引退した後には、家族や友人と楽しく過ごす人生が待っている。だが、今と同じだけのお金を稼ぐことはできないのだ、と」