退団した選手が反論：「アヤックスでチャンスを与えられるべきだったと思う」

スカイ・ヴィンクは先週、SCカンブールでの新生活を始めた。ESPNのインタビューで、アナリストのマルシアーノを父に持つ19歳のストライカーは、アヤックスで出場機会を得られるはずだったと語った。

アムステルダム出身のヴィンクは、カンブールでの初インタビューでこう語った。「1軍の調子が悪いのに、2部で結果を出していた私に出番が回ってこなかったのは残念だ」

「そのチャンスが来なかったとき、僕にとっては終わりだと感じました。契約が残っていても退団したいと伝えました。彼らにとってはチャンスを逃したと思います。以上です。」

彼はケウケン・カンピオン・ディヴィジ（KKD）のヨング・アヤックスで61試合に出場し、7ゴール3アシストを記録した。チームは昨シーズン最下位に終わった。

買い戻し条項については「可能性を認めてくれた証拠」と前向きに語る。

「可能性を認めるなら出場機会やベンチ入りをさせてほしかった。でもそれはなかった」

弁の立つ10代は、カンブール対アヤックスの試合を楽しみにしている。「どの試合でも得点したいが、あそこで決めれば格別だ。どうなるか見てみよう」

カンブールがアヤックスのホームを訪れるのは12月。5月にはアムステルダムのチームがレーワルデンでシーズンを終える。