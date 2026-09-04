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SV Elversberg v Bayer 04 Leverkusen - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

翻訳者：

退団がさらに現実味を帯びてきたようだ。元代表選手はブンデスリーガをまだ去る可能性がある。

ブンデスリーガ
移籍情報
レヴァークーゼン 対 ウニオン・ベルリン
レヴァークーゼン
ウニオン・ベルリン

欧州で移籍市場が閉幕したとはいえ、移籍がまだ可能なケースはあるようだ。どうやらヨナス・ホフマンは、バイエル・レバークーゼンからの近い将来の退団について検討しているとみられる。

『ビルト』の報道によると、A代表24試合出場のこの選手の退団は十分にあり得るテーマとなっている。関心を示しているのはサウジアラビアのアル・シャバブで、同国の移籍市場は10月12日まで開いている。

報道では、関心は双方にあるという。ホフマンはドイツ人指揮官トーマス・レッチュ率いるクラブと接触している。

明らかなのは、ホフマンのレバークーゼンでの評価が、新監督カルレス・マルティネスの下でも上がっていないことだ。ライン地方のクラブのヨーロッパリーグ登録メンバーから外れたことが、それを裏付けている。

Bayer 04 Leverkusen v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images

ヨナス・ホフマン、バイエルで国内2冠を達成

ホフマンは2023年にボルシアMGからレバークーゼンへ移籍し、シャビ・アロンソ監督の下でヴェルクスエルフの一員として無敗のまま2024年のドイツ王者に輝き、同時にDFBポカールも制した。加入初年度はリーグ戦だけで32試合に出場し、5得点10アシストを記録したが、その後は影響力が徐々に低下していった。

レバークーゼンは、2027年夏までバイエルとの契約を残すホフマンに対し、移籍金なしでの移籍を認める可能性すらあるようだ。ムサ・ディアビの復帰によって、そのようなシナリオはさらに現実味を増している。

「サッカー界では、まだいくつかの市場が開いているのは事実だ。今後数日で何が起こるか見ていくことになる。ヨナスもそれは分かっている」と、マルティネス監督は最近語った。「彼は今ここにいて、我々と一緒にトレーニングしている。そのポジションではウイングに何人か負傷者の問題があり、だからヨナスは我々を助けることができる」


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