『ビルト』の報道によると、A代表24試合出場のこの選手の退団は十分にあり得るテーマとなっている。関心を示しているのはサウジアラビアのアル・シャバブで、同国の移籍市場は10月12日まで開いている。

報道では、関心は双方にあるという。ホフマンはドイツ人指揮官トーマス・レッチュ率いるクラブと接触している。

明らかなのは、ホフマンのレバークーゼンでの評価が、新監督カルレス・マルティネスの下でも上がっていないことだ。ライン地方のクラブのヨーロッパリーグ登録メンバーから外れたことが、それを裏付けている。

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ヨナス・ホフマン、バイエルで国内2冠を達成

ホフマンは2023年にボルシアMGからレバークーゼンへ移籍し、シャビ・アロンソ監督の下でヴェルクスエルフの一員として無敗のまま2024年のドイツ王者に輝き、同時にDFBポカールも制した。加入初年度はリーグ戦だけで32試合に出場し、5得点10アシストを記録したが、その後は影響力が徐々に低下していった。

レバークーゼンは、2027年夏までバイエルとの契約を残すホフマンに対し、移籍金なしでの移籍を認める可能性すらあるようだ。ムサ・ディアビの復帰によって、そのようなシナリオはさらに現実味を増している。

「サッカー界では、まだいくつかの市場が開いているのは事実だ。今後数日で何が起こるか見ていくことになる。ヨナスもそれは分かっている」と、マルティネス監督は最近語った。「彼は今ここにいて、我々と一緒にトレーニングしている。そのポジションではウイングに何人か負傷者の問題があり、だからヨナスは我々を助けることができる」



