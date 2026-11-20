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パウロ・フォンセカは先ごろ、シーズン途中でリヨンを離れ、スポルティングCPへ向かうことを決めた。リヨンが公開した映像には、ポルトガル人指揮官がリスボンのクラブからのオファーを受ける決断を選手たちに伝える様子が映っている。主将コランタン・トリッソは口を開き、この知らせに不満を隠さなかった。

退任を発表する数日前から、フォンセカがスポルティングへ向かうことはほぼ明らかになっていた。11月1日（日）、リヨンはアンジェSCOに2-0で勝利。この試合が、フォンセカにとってレ・ゴーヌの指揮官として最後にベンチに立った一戦となった。

トリッソは終盤に2-0とするゴールを決め、フォンセカの胸に飛び込んで喜んだ。指揮官は 感情を抑えきれず 、試合後には具体的な関心が寄せられていることを認めた。

試合翌日、フォンセカは選手たちに退任を正式に伝えた。「人生は驚きに満ちている」と切り出した。「1週間前に、今ここでこんな話をすることになると言われても、想像するのは難しかっただろう」

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「でも、君たちと同じように、監督にもオファーが届く。ポルトガルのクラブからオファーを受けた。私にとって子どもの頃からのクラブだ。そのオファーを受けることに決めた」

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53歳の元DFは続けた。「私はポルトガルから遠く離れたところにいる。ポルトガルを離れて11年になるが、子どもたちはあそこにいるし、家族もあそこにいる。この話を断ることは私にはできない」

そこでトリッソが口を開いた。「あなたはいつも『諦めるな、諦めるな』と言います。でも今日は、あなたが僕たちを見放すように感じます。だから受け入れるのは難しい。ただ、あのクラブへ行きたいという気持ちは理解できます」

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フォンセカがリヨンを去った時点で、クラブはリーグ・アンの3位にいた。しかし、続くスタッド・ブレスト戦に0-2で敗れ、現在は5位。新監督のカルロス・ビセンスは土曜日のリールOSC戦で初めてベンチに立つ。

フォンセカは11月7日、スポルティングの監督として初陣を飾り、モレイレンセを1-0で下した。それでも、3位につける首都のクラブは首位FCポルトと依然として勝ち点9差。この差が先月のルイ・ボルジェス解任につながった。