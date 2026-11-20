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パウロ・フォンセカは最近、シーズン途中でオリンピック・リヨンを離れ、スポルティング・ポルトガルへ移ることを決めた。リヨンが公開した映像では、ポルトガル人監督がリスボンからのオファーを受ける決断を選手たちに伝えている。リヨンの主将コランタン・トリッソは口を開き、この知らせに明らかに不満を示した。

フォンセカが退任を発表する数日前には、スポルティングへ向かうことがほぼ明らかになっていた。11月1日の日曜日、リヨンはSCOアンジェに2-0で勝利。フォンセカにとって、レ・ゴーヌの指揮官として最後にベンチに立った試合となった。

トリッソは終盤に2-0とするゴールを決めると、フォンセカに飛びついて得点を祝った。監督は 感情を抑えきれず 、試合後には具体的な関心が寄せられていることを認めた。

試合翌日、フォンセカは選手たちに退任を正式に伝えた。「人生は驚きに満ちている」とチームに語りかけたフォンセカは、「1週間前に、今ここでこういう話をすることになると言われても、想像し難かっただろう」と続けた。

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「だが、君たちと同じように、監督にもオファーが届く。ポルトガルのクラブからオファーを受けた。私が子どもの頃から親しんだクラブだ。そのオファーを受けることに決めた」

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「私はポルトガルから遠く離れている」と、53歳の元DFは続けた。「ポルトガルを離れて11年になる。子どもたちはそこにいるし、家族もそこにいる。これを断ることは私にはできない」とフォンセカは語った。

そこでトリッソが口を開いた。「あなたはいつも『諦めるな、諦めるな』と言う。でも今日は、あなたのほうが僕らを諦めているように感じる。だから受け入れるのは難しい。それでも、あのクラブへ行きたいという気持ちは理解できる」

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フォンセカがリヨンを離れた時点で、クラブはリーグ・アンの3位にいた。続くスタッド・ブレストとのアウェー戦には0-2で敗れ、現在は5位となっている。新監督のカルロス・ビセンスは、土曜日のリールOSC戦で初めてベンチに立つ。

フォンセカは11月7日にスポルティングの監督として初陣を迎え、モレイレンセを1-0で下した。それでも3位の首都のクラブは、首位FCポルトと依然として勝ち点9差がある。この差が、先月のルイ・ボルジェス解任につながった。