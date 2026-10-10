代表ウィークはすべてのエールディヴィジ監督に歓迎されるものではないが、アンソニー・コレイアにとってこの中断は悪くなかった。FCユトレヒトを率いる指揮官は今季、悲惨なスタートを切っており、この数週間は立て直しに努めなければならなかった。

その一環として、厳しいトレーニングに加え、特別なチームビルディングにも取り組んだ。行われたのは、非常に過酷な軍隊式の訓練だった。「言っておくけど、本当にきつかった。普通じゃなかった」と、コレイアはデ・テレフラーフに語っている。

「ある時点で、もうただただ疲れてくる。身体的にあまりにもきつくなって、今度はメンタルを試されるんだ。ああ、本当に大変だった。もし事前に何をやるのか分かっていたら、たぶん『これは選手のためであって、スタッフ向けじゃない』と言っていたかもしれない」。コレイアはそう話し、自身もスタッフとともにその軍隊式の耐久訓練に参加した。

「途中からは、みんな静かになっていた」と、コレイアはグループの雰囲気を振り返る。「もう誰も話さなくなって、みんな生き残ることに必死だった。そして一緒に生き残らなければいけない。ひとつでも輪が外れたら、別の課題をやらなければならないからね。そんなのは誰も望まない。身体的にあまりにも大きな負担を受けているから、これ以上はごめんなんだ」

とりわけ重要だったのはメンタル面だった。というのも、エールディヴィジでのつまずいたスタートの後、ユトレヒトの自信はどん底まで落ち込んでいたからだ。「事前の狙いは、プレッシャー下でのパフォーマンス、チームビルディング、互いの距離を縮めること、そしてメンタルの強さに取り組むことだった。それは全部達成できた」と、コレイアは話している。

指揮官自身も限界まで追い込まれた。「途中から、みんなに押されたんだ。先頭にはペースを決める男がいて、その人は向こう側の人間だった。遅れてはいけなかった。だから後ろの者たちもついていかなければならなかった。だから僕も、途中からは本当に文字どおり押されて、何とかついていった」

それでもコレイアは、自らの選択を後悔していない。「いいかい、パデルやペイントボールみたいなアクティビティーも楽しいし、ああいうものでも結束は強まる。ただ、こっちの方がメンタルへのプレッシャーはより試されると思うんだ。そして、試合を見れば分かるように、そこが僕たちにとっておそらく最もプラスになる部分なんじゃないか。それはピッチにも持ち込めるものだからね」

この厳しいアプローチが効果を発揮したかどうかは、これから明らかになる。ユトレヒトは日曜日、最下位のヴィレムIIをホームに迎え、リーグ戦を再開する。