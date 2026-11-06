「少し驚いたのはブラウンの招集だ」とハマンはSkyで語った。その理由は、複数のポジションでプレーできる23歳のブラウンが、FCバイエルンでは「現時点で左サイドバックの3番手」だからだ。ハマンは「守備では彼を信頼していないようだ」との見方を示した。

実際、直近の2試合では左サイドバックで別の選手が優先された。ボルシア・ドルトムントと2-2で引き分けた試合では復調したアルフォンソ・デイヴィスが、アトレティコ・マドリーに敵地で2-0と勝利した試合ではヨシプ・スタニシッチが先発した。ただし、負傷者が相次ぐ中、暫定監督のアーロン・ダンクスは、複数のポジションでプレーできるブラウンを攻撃の切り札として起用する選択肢も残していた。両試合とも、シーズン序盤にブラウンが代役を務めたトップ下で途中出場させている。

当時、クロップはブラウンの起用ポジションをめぐり、バイエルンのヴィンセント・コンパニ監督を冗談交じりにからかった。「ようやく左サイドバックが1人いると思ったら、トップ下でプレーしているんだからね」とクロップはSat1のテレビインタビューで冗談を飛ばした。ハマンは「サッカーがうまければ、ミュンヘンでは誰でもトップ下でプレーできる。ボール保持率が80％あるからだ」と考えている。

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ユルゲン・クロップの下で、ナサニエル・ブラウンはこれまでどうだったか？

その後の数週間、ブラウンはFCバイエルンの左サイドバックで主にデイヴィスと交互に起用された。今季ここまでの公式戦15試合のうち、6試合で左サイドバックとして先発。そのうち3試合は過去3週間のRBライプツィヒ戦、SCフライブルク戦、1.FCマクデブルク戦だった。

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ブラウンはワールドカップ前にドイツ代表の左サイドバックで定位置を確立し、全体としては非常に期待外れだった大会で、数少ないドイツ代表の明るい材料の一人となった。その後、5000万ユーロでアイントラハト・フランクフルトからFCバイエルンへ移籍した。

クロップ体制で最初の代表活動期間には、ブラウンは2試合でやや期待外れのプレーを見せた後、予定されていたメンバーの入れ替えに伴いチームを離れた。続いて実績のあるマクシミリアン・ミッテルシュテットとダヴィド・ラウムにチャンスが与えられたが、両者とも十分なアピールはできなかった。ミッテルシュテットは今回も招集された一方、ラウムは今後のセルビア戦（11月13日）とオランダ戦（11月16日）のネーションズリーグに向けたメンバーから外れている。