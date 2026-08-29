来週水曜日に予定されている監査役会の会合では、スポーツ担当取締役の将来が議題に上る。Bildの情報によれば、論点はもはやここ数週間の総括だけではなく、2028年まで有効な契約を残しているにもかかわらず、クレシェとの早期離別をどう具体化するかにまで及んでいるという。委員会内では、後任候補についてすでに議論されているとも伝えられている。

決裂の危機が迫る理由は多岐にわたる。クレシェと指揮官アディ・ヒュッターの関係は、わずか数週間しか共にしていないにもかかわらず、深刻に損なわれているとみられている。

また、取締役会の同僚や監査役会との間でも、クレシェはもはや明確なパイプを築けていないようだ。内部では、クロアチアにおける物議を醸した不動産取引に対する留保に加え、とりわけ6月のACミランからの好条件オファーへの接近が深い亀裂を残したという。さらに、Frankfurter RundschauとHessische Rundfunkも最近、クラブ内でこのマネジャーの指導者としての資質に対する疑念が大きく膨らんでいると一致して報じていた。

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マルクス・クレシェはアイントラハト・フランクフルトで何を問題視されているのか？

大きな批判点のひとつは、クレシェの移籍市場での動きにも向けられている。周辺でもクラブ内部でも、この夏のスカッド編成は不透明で不可解だと評価されている。クレシェは、チーム内に明白な穴があり、諸機関から予算の承認も得ていたにもかかわらず、動きが慎重すぎたと批判されている。

もっとも、金曜日には重要なポジションで正式決定にこぎ着けた。フランクフルトはフライブルクからGKノア・アトゥボルを獲得したと発表した。

24歳の同選手は、まずはシーズン終了までのレンタルでマイン川のクラブに加わる。クラブの発表によれば、買い取りオプションが設定されており、一定の条件下で買い取り義務に切り替わる可能性がある。kickerの情報では、総額パッケージはレンタル料100万ユーロに加え、将来的に発生し得る移籍金1250万ユーロに上るという。

この補強でクレシェの状況が好転するかどうかは疑わしい。計画では、スポーツ担当取締役がデッドラインデーまでに最終的な人事案件を処理し、その後、水曜日に監査役会が最終手段に踏み切る可能性がある。