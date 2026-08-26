バルセロナが今冬の移籍市場で、ドイツのハンブルガーSVに所属するディフェンダーの獲得に向けて動き始めた。

スカイ・スポーツ・ドイツの記者フロリアン・プレッテンベルクによると、バルセロナとハンブルガーSVの交渉は現在も継続しており、カタルーニャのクラブは若きディフェンダー、ミカエル・バザの獲得を望んでいるという。一方、選手側もスペインでの新たな挑戦に強い関心を示している。

バザは16歳で、センターバックを主戦場とし、左足でのプレーに長けているのが特徴だ。ハンブルガーSVとの契約は残り1年となっており、この点が移籍を容易にする可能性がある。

スカイ・ドイツの記者は、バルセロナが選手を直接トップチームに引き上げる計画はないと説明した。クラブは育成プログラムを用意しており、まずバルセロナ・アトレティックとU-19チームでプレーさせ、その後成長を続ければ段階的にトップチームへ昇格させる方針だという。

ミカエル・バザは、バイエルン・ミュンヘンで活躍するドイツ人ディフェンダー、ヨナタン・ターのいとこであることから、さらなるメディアの注目を集めている。

バルセロナの関係者は、この若きディフェンダーが今後数年で最も傑出した守備の才能の一人となる資質を備えていると見ており、他の欧州クラブが交渉に加わる前に獲得しようと、早期に動き出したのだ。