来たる日曜日に行われるバルセロナとの注目のクラシコに向けてレアル・マドリードが準備を進めている中、若手有望株への対応をめぐるクラブの方針に対する批判が再び浮上している。

スペインの紙「ムンド・デポルティーボ」は、レアル・マドリードのアカデミー出身で、イギリスメディアから「リトル・ロドリ」と名付けられ注目を集めているブライトンのMF、チェマ・アンドレスに焦点を当てた。

この21歳の選手は、昨年9月にチームへ加入したばかりで、ブライトンでのキャリアはまだ始まったばかりだが、プレミアリーグでの登場により、レアル・マドリードが彼を手放した決断をめぐる議論が再燃している。とりわけ、同紙がチームの中盤における問題だと見なしている状況を背景にしている。

クラシコを前に、レアル・マドリードを悩ませる中盤の危機

同紙は、レアル・マドリードはセーブの面でおそらくヨーロッパ最高クラスのゴールキーパーを擁し、さらに世界有数の得点を記録するフォワードも抱えていると見ている。これはティボ・クルトワとキリアン・ムバッペを指しているが、チームは守備ラインと攻撃ラインの間に明確なギャップを抱えている。

同紙は、フェデリコ・バルベルデがどれほど奮闘しようとも、またオーレリアン・チュアメニが中盤で複数の役割をこなそうと試みようとも、ボールを失ったときにレアル・マドリードは二つに分断されると説明した。

さらに、ヴィニシウス・ジュニオールとムバッペの十分な守備的献身の欠如、ベリンガムとアルダ・ギュレルの存在が、相手に空いたスペースを突いて賢く動く機会を与えており、それが試合を支配するチームの任務をいっそう難しくしていると付け加えた。

同紙によれば、ルカ・モドリッチの退団とトニ・クロースの引退は中盤に明確な影響を残しており、来たるバルセロナ戦を前に、レアル・マドリードは試合のリズムをコントロールする上での苦しみを抱え続けている。

なぜイギリスメディアは彼を「リトル・ロドリ」と呼んだのか？

チェマ・アンドレスはレアル・マドリードのアカデミー「ラ・ファブリカ」で育ち、その後ブンデスリーガでシュトゥットガルトでプレーする経験を積んだのち、新たな力を証明する機会を求めて2026年9月にブライトンへ移籍した。

イギリスのチームでの経験はこれまでのところ短いものの、そのプレースタイルと中盤での動きが、イギリスメディアに彼をマンチェスター・シティとスペイン代表のスター、ロドリになぞらえさせ、「リトル・ロドリ」という呼び名を与えることになった。

ブライトンはプレミアリーグで目を引く位置を占めており、UEFAチャンピオンズリーグ出場権のかかる順位を争うチームの一つとなっている。一方でアンドレスは、ヨーロッパでも屈指の強豪リーグの一つで貢献できる能力を証明するため、自らの機会を活かすことを望んでいる。

とはいえ、彼の活躍について語るにはそれを文脈の中に置く必要がある。選手はまだブライトンでの道のりの始まりにあり、長いシーズンを通じて自身のレベルと潜在能力の全体像を示すのに十分な時間をまだ得ていないからだ。

移籍権利の50％と引き換えに1100万ユーロ

「ムンド・デポルティーボ」の報道が立ち止まった皮肉は、レアル・マドリードがアンドレスの移籍権利の50％と引き換えに1100万ユーロを得たという点にある。彼はサンティアゴ・ベルナベウでトップチームとともに自らを証明する真の機会を得られなかった。

同紙は若手有望株への対応をめぐるクラブの方針を批判し、レアル・マドリードはチームの技術的なニーズを満たす上で助けとなりうる選手を活用する代わりに、アカデミーを金銭的収入源として扱っていると見なした。

これらの批判は、報道が提起する中盤に関する問題を背景に、さらなる重要性を帯びている。もっとも、アンドレスがもしクラブに残っていたとしても求められていた解決策をもたらしていただろうと断言するのは時期尚早ではある。

クラシコでアカデミーを代表する唯一の存在、バルベルデ

批判の文脈の中で、ムンド・デポルティーボの報道は、ジョゼ・モウリーニョがバルセロナとのクラシコでレアル・マドリードのアカデミー出身選手をわずか一人、フェデリコ・バルベルデのみに頼ることになると指摘した。

筆者は、アカデミーの大物スターと台頭する有望株を結び付け、「ジダンとパボン」として知られた歴史的な構想を振り返り、それはすでに過去の一部となったと見なした。