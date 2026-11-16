輝きを失い序列も低下、フェラン・トーレスが直面する二重の悪夢

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フェラン・トーレスが今シーズン、新たな打撃を受けている。パリ・サンジェルマンでの不調がスペイン代表にも波及し、得点力不足は深刻さを増すばかりだ。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の構想における立場が揺らぎ、「ラ・ロハ」での先発の座も危うくなっている。

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フランスメディア『Foot Mercato』によると、トーレスの状況は大きく変わった。パリ・サンジェルマンでは最初の6試合で7ゴールを挙げる好スタートを切ったものの、その後はゴールから遠ざかり、8試合連続で得点を奪えていない。

スペイン人ストライカーの苦境が浮き彫りとなったのは、インターナショナルブレイク前に行われたトロワ戦だ。試合はパリ・サンジェルマンが1-0で勝利したが、トーレスは複数の決定機を逃した。

トーレスの最後のゴールは9月20日のマルセイユ戦の勝利までさかのぼる。チャンピオンズリーグでもスロヴァン・ブラチスラヴァ戦でのハットトリック以降は得点がなく、順調だった滑り出しは一転、ゴール前での決定力に疑問符がつく苦しい時期へと変わっている。

不振はスペイン代表にも波及

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スペイン代表への復帰も、トーレスの不振を止めるには至らなかった。9月26日にウェンブリー・スタジアムで行われたイングランド戦では、オフサイドでゴールを取り消されたうえ、GKジョーダン・ピックフォードとの1対1を2度逃すなど、決定機を生かせなかった。

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11月12日のチェコ戦では、ミケル・オヤルサバル不在のなかデ・ラ・フエンテ監督から先発に起用され、信頼回復のチャンスが再び巡ってきた。しかしトーレスはこの機会を生かせず、スペインが2-0で勝利した試合でも無得点に終わり、65分に交代した。

オヤルサバルが序列上位に、トーレスは構想外

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続くイングランド戦では、コーチングスタッフの評価が下がっていることが明らかとなった。デ・ラ・フエンテ監督はトーレスを先発から外し、ベンチに置いたまま起用せず、試合はスペインが2-3で敗れた。

ラジオ局『COPE』が伝えたところによると、前線の選手が全員万全な状態であれば、オヤルサバルが優位に立っていることもあり、トーレスが先発出場する可能性は限られるという。

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同局は「このチームでは、全員がベストのコンディションであれば、フェランは控えだ。一方で、オヤルサバルが準備できているなら、彼が先発だ」と伝えている。

こうして、トーレスの不振は一時的な得点力不足にとどまらず、パリ・サンジェルマンでの苦境と並行して代表での立場にも影響を及ぼしている。指揮官の信頼と攻撃陣の主力としての座を取り戻したいのであれば、早急な復調が求められる。