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バルセロナのGKジョアン・ガルシアは、右膝にわずかな痛みを抱えながらも試合に出場し続けている。原因は、昨年9月16日のラシン・サンタンデール戦以来抱えている浮腫だ。

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ガルシアは続くセビージャ戦を欠場し、今季最初のインターナショナルウィークでもスペイン代表に参加しなかった。深刻な負傷ではないものの、一夜にして完治するものではないためだ。

伝えたのは『スポルト』だ。同紙によれば、ジョアン・ガルシアはこの問題にうまく対処できており、バルサでのパフォーマンスにはまったく影響していないという。

とはいえ、浮腫はまだ消えていない。そのためバルセロナの理学療法士たちは、ジョアン・ガルシアが段階的に完全回復するまで、その状態を注意深く見守っている。

ビジャレアル戦では、前半終了直前にGKリヴァコヴィッチがウォーミングアップに向かう姿が見られた。

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ジョアン・ガルシアは多少の痛みを感じていたが、ハーフタイム中に処置を受け、後半もピッチに戻ってプレーした。

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チャンピオンズリーグのサバ戦では、ジョアン・ガルシアはフル出場し、見事なセーブを披露した。チームの集中力の欠如から1失点を喫したものの、その存在感は際立っていた。

ジョアン・ガルシアのパフォーマンスは、膝の問題が障害になっていないことを裏付けている。素早い反応は健在で、ペナルティエリアの外にも素早く飛び出し、ハイボールの処理でも問題なくジャンプしている。

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必要とあればリヴァコヴィッチが出場する準備を整えているものの、懸念すべき理由は見当たらない。

このクロアチア人GKはGKの序列でシュチェスニーを上回っており、ラモン・サンチェス・ピスフアンでの一戦のように、GKの交代を余儀なくされた場合には第一の選択肢となる。

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いずれにせよ、バルセロナのクラブ内には落ち着いた空気が漂っている。ジョアン・ガルシアは戦い続ける準備ができており、それはサバ戦で証明された。

ジョアン・ガルシアは今季、バルセロナで公式戦17試合に出場し、20失点、クリーンシートは5試合を記録している。総出場時間は1486分で、39本のシュートをセーブした。

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チャンピオンズリーグでは、バルセロナが4-1で勝利したサバ戦でのフル出場により、出場数は5試合に到達。7失点を喫する一方、16本のシュートを止めている。