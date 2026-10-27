スペインサッカー連盟は、アトレティコ・マドリードとの関係に新たな緊張を生んだ問題でバルセロナに制裁を科した。この件は、アトレティコがバルセロナに対し、自軍の主力の一人であるフリアン・アルバレスと、移籍規定に定められた手続きを踏まずに接触したと告発したものだ。

しかし最終的な決定は、調査開始時に提示されていた制裁が到達しえた水準をはるかに下回るものとなり、数年前に両クラブの間で起きた類似の一件を想起させることとなった。





スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」が報じたところによると、バルセロナは、フリアン・アルバレスに関するアトレティコ・マドリードの申し立てを受けてスペインサッカー連盟が開始した調査が終了したことを受け、同紙が取るに足らないと評した602ユーロの罰金を支払うだけで済むという。

同紙によれば、この決定はスペイン連盟の懲戒規定第133条に基づくもので、同条は規則上の指示、決定、義務への違反に関するものであり、軽微な違反に対しては最大602ユーロの罰金を科すことを認めている。これに加え、一定期間の活動停止や活動禁止、あるいは1試合の競技場閉鎖といった他の制裁の可能性もある。

スペイン連盟は昨年7月末、アトレティコ・マドリードが提出した正式な申し立てを受け、この問題について例外的な懲戒調査を開始していた。

「ムンド・デポルティーボ」は、国際サッカー連盟はこの問題を取り扱わなかったと説明した。同一の国内連盟に属する2つのクラブ間の紛争については管轄権を持たないためだ。

アトレティコ・マドリードはなぜバルセロナを訴えたのか

この問題の発端は、バルセロナがアルゼンチン人フォワードのフリアン・アルバレスの獲得に関心を寄せたことにさかのぼる。アルバレスはアトレティコ・マドリードと2030年6月まで契約を結んでおり、スペインの各報道によれば、その契約には5億ユーロの違約金条項が含まれている。

アトレティコは、バルセロナが契約が継続中であるにもかかわらず同選手に接触し、勧誘を試みたと告発した。これらの接触は契約の保護期間中に行われたとし、この期間は所定の規則を遵守せずに選手と交渉することに制限を課すものだと主張した。

マドリードのクラブはスペインの大会規定を根拠としており、この規定は、現所属クラブと有効な契約を結んでいるプロ選手の獲得を望むクラブは、選手との交渉を開始する前に書面で所属クラブに通知する必要があると定めている。

アトレティコは昨年5月、アルバレスを標的としたと同クラブが評するキャンペーンに対して異議を表明しており、クラブへの侮辱と見なすリークや発言、接触に言及していた。そして6月30日、スペイン連盟および国際連盟に正式な申し立てを提出した。

一方、バルセロナのアルゼンチン人フォワードへの関心は公然のものであり、クラブのジョアン・ラポルタ会長はハンジ・フリック監督が彼の獲得を望んでいることについて語っていた。これに対しアトレティコは選手を手放すことを拒み続け、関係者は高額なオファーに対してさえ彼を売却する意思はないと強調した。

グリーズマンの一件が再び注目を集める

アルバレスの件は、両クラブの間で初めての前例というわけではない。2019年夏にも同様の対立があり、当時アトレティコ・マドリードは、最終的にカタルーニャのチームへ移籍したフランス人フォワードのアントワーヌ・グリーズマンをめぐる交渉を理由にバルセロナを訴えていた。

その際も、調査でアトレティコへの事前通知なしに交渉を開始したという違反の存在が指摘されたにもかかわらず、バルセロナはわずか300ユーロの罰金で終わった。

また連盟は、カンプ・ノウを1試合閉鎖するという提案も承認しなかった。

両件のこの類似性は、スポーツ上の紛争の規模と、手続きの末に下された金銭的制裁との間にある限られた差を浮き彫りにしている。二度とも、アトレティコは自らと契約を結ぶ選手に対するバルセロナの対応に異議を唱え、管轄機関に訴えたが、金銭的制裁は限定的なものにとどまった。