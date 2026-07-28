「軽いひと言」が発端に？ イルカイ・ギュンドアンがペップ・グアルディオラの興味深いプランを明かす

「ニュルンベルクとは今でもとても強いつながりがあります。もちろん、クラブはいまでも僕にとってとても大切な存在です。クラブにも、街にもとても感謝しています。もちろん、いつか戻ることは想像できます。どんな役割であってもです」とギュンドアンはSkyのインタビューで語った。「それが選手として1年、2年なのか、あるいはフロント、監督としてなのか。どれもあり得ることです」









一方で、35歳のミッドフィールダーはこうも認めている。「本当に正直に言えば、もう一度2部でプレーしたいと強く思っているわけではありません。とても厳しいリーグですからね。このリーグには大きな敬意を持っています。でも、自分がいまどこにいるのかも見なければいけません。僕はいまチャンピオンズリーグを戦うクラブにいて、このレベルをとても、とても心地よく感じています」

ギュンドアンはかつてニュルンベルクでプロサッカー選手としての飛躍を遂げ、その後2011年に20歳でボルシア・ドルトムントへ移籍した。マンチェスター・シティでの成功の日々とFCバルセロナでの短い在籍を経て、2025年にガラタサライへ加入した。一方のニュルンベルクは、ここ何年も2部にとどまっている。

イルカイ・ギュンドアン、ペップ・グアルディオラの特別なプランを明かす

トルコの強豪クラブで、ギュンドアンはここまで公式戦38試合で2ゴール5アシストを記録している。契約は2027年までとなっている。「いまはその年を超えて計画したいとはまったく思っていません」とギュンドアンは述べた。「現時点ではプレーを続けたいですし、ガラでもぜひ続けたいです。ここでとても心地よく過ごせているので」

もっとも、ギュンドアンには近いうちに別の興味深い選択肢が開けるかもしれない。本人が明かしたところによれば、長年の指揮官ペップ・グアルディオラは、将来的に自身のアシスタントとなる可能性を考えているという。昨年、グアルディオラはこの件について「軽いひと言」を口にしたという。「彼は、僕はあと数年プレーして、その後いつか彼のアシスタントコーチになるだろうと言いました。でも、いまの彼にはまだ仕事がないので、そこは様子を見ないといけません」

グアルディオラは最近、イタリア代表監督候補として取り沙汰されていたが、その移籍話は実現しなかった。「結局のところ、僕にとっても良かったです。まだその決断をしなくて済むので」と、すでに指導者Bライセンスを取得しているギュンドアンは語った。基本的には、グアルディオラのアシスタントとしての将来は「十分に想像できる選択肢」だという。