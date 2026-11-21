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ラツィオのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が、グランド・セフト・オートVIの発売を巡る世界的な熱狂をまったく知らなかったと明かし、笑いを誘った。10年以上かけて制作された作品の登場に世界中が沸くなか、元ミランのMFはその名前から新しい車だと思ったという。

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ガットゥーゾ監督、話題のゲームを車と勘違い

ファンが13年間プレーを待ち続けた待望のGTA VIが発売され、ゲーム界は熱狂に包まれている。マイアミ・ヒートとミルウォーキー・バックスのNBAの試合中に「ア・ナイト・イン・バイスシティ」と題したイベントが開かれるなど、世界中で宣伝活動が最高潮に達する一方、この文化現象はラツィオのベンチにはまったく届いていなかった。記者会見でゲームについて質問されたジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、率直さとゲームに関する知識のなさが際立つ回答をし、瞬く間に話題となった。

混乱の原因はその名前にあるようだ。ガットゥーゾ監督は、ロックスター・ゲームスが手がける記録破りのオープンワールド作品ではなく、高性能車のモデルを連想したらしい。「何の話をしているのか、まったく分からない。ビデオゲームなのか？ 知らなかったよ。あの名前だから、車だと思った」とガットゥーゾ監督は語った。Sky Sport Italiaが伝えている。

デジタル時代に求めるプロとしての姿勢

深夜のゲームが選手の回復やパフォーマンスに及ぼす影響を心配する監督もいるだろう。だがガットゥーゾ監督は、ラツィオほどのクラブでプレーするには、選手自身に一定の自制心が必要だと考えている。チームには仮想世界での冒険よりも体調管理を優先してほしいと明言。競争力を保つには、厳しいシーズンのなかでそうした気晴らしに費やす余裕はほとんどないと指摘した。

監督は、早朝にテレビ画面がついていないか、部屋を回って確認するつもりはないと強調した。「選手が夜にプレーするなら、それは本人の問題だ。選手に『プレイステーションで遊んでいたか』と聞いて回ったりはしない。この仕事をするなら、自分を大切にする必要がある」とガットゥーゾ監督は述べた。

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朝食の席で選手の様子を確認

ガットゥーゾ監督は、チームで朝食を取る時間を選手の活力を測る機会にするつもりだ。朝食の席での目つきや態度には、前夜の過ごし方が表れることが多いと考えている。休息を取らずにバイスシティの街を歩き回っていた選手がいれば、最終調整でピッチに立つ前に分かるはずだという。

「一緒に朝食を取るとき、夜更かしした選手がいないか見極めようと思う」とガットゥーゾ監督は説明した。監督が重視するのはあくまでピッチ上のこと、そして手ごわいレッチェを打ち破るためにチームが適切な姿勢で臨むことだ。

ラツィオのSNS担当もブームに参加

皮肉にも、監督自身はゲームのことを知らない一方、クラブはこの流行を取り入れている。ラツィオは最近、ガットゥーゾ監督と複数の選手をGTAの世界の登場人物に見立てたユーモラスな動画をSNSで公開した。バイスシティを舞台に監督のアバターが登場するこの動画は、ゲームを知らない監督本人と、クラブの現代的なデジタルマーケティング戦略を対照的に描いている。