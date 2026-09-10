フィリペ・コウチーニョの新天地が決まった。ファブリツィオ・ロマーノ氏は、UOLとGloboに続いて、ブラジル人MFがフリーでサントスに加入すると報じた。同い年のスター選手ネイマール（34）もこのニュースに大喜びで反応しており、今週末までに正式発表される見通しだ。

コウチーニョは2月にヴァスコ・ダ・ガマを退団して以降フリーとなっており、金曜日に新クラブへ赴いてメディカルチェックを受ける。すべてに問題がなければ、元リヴァプールのスターは、ペレらを輩出した名門クラブと今年末までの契約を結ぶことになる。

現在のサントスの看板選手であるネイマールは、クラブ幹部に対してコウチーニョ獲得に動くよう要請していた。コウチーニョはNR Sportsの航空機に搭乗する予定だ。このスポーツマーケティングおよびイメージマネジメント会社はネイマールの家族が所有しており、サントスとコウチーニョの交渉開始を担った。

ネイマールはこの件を先走る形で、ダンスする自身の動画をSNSに投稿し、魔法使いの絵文字を添えた。コウチーニョの愛称は「小さな魔法使い」。この愛称はイングランド時代に付いたもので、当時の彼はリヴァプール屈指の選手の一人と見なされ、ルイス・スアレスと強力なコンビを形成していた。

コウチーニョは201試合で54ゴール44アシストを記録した後、2018年1月に当時としては破格の1億3500万ユーロでFCバルセロナへ売却された。アンフィールドでの時期と比べると、カンプ・ノウでコウチーニョがその実力を示す頻度はかなり少なかった。

バルセロナはコウチーニョをバイエルン・ミュンヘンとアストン・ヴィラへレンタル移籍させ、アストン・ヴィラは2022年にわずか2000万ユーロで買い取ることができた。カタールのアル・ドゥハイルを経て、2024年にヴァスコへ復帰。ヴァスコは彼が下部組織で育ち、2008年に若くしてインテルへの移籍を勝ち取ったクラブでもある。

サントスは今、コウチーニョを可能な限り早く試合に出られる状態に戻したい考えだが、それには少し時間がかかる可能性がある。コウチーニョが最後にプレーしたのは、ヴァスコとの契約解除後の2月だった。彼はヴォルタ・レドンダ戦で批判的なヴァスコのファンの標的になった後、その決断を下した。コウチーニョは、そのプレッシャーによって「精神的に疲弊していた」と説明している。



