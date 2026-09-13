記者キーフ・アーウィン氏の映像によると、21歳のフランス人選手はコテージャーズとの0-0の直後、数人のレッズのサポーターに呼び止められ、サインやその場にいたファンとの写真撮影を求められたようだ。

しかし、短いやり取りの後、ジャケは進行中の交通をこれ以上妨げないために再び車へ乗り込んだ。これを快く思わなかったリヴァプールの一部サポーターは、DFが車で走り去る中で彼を罵倒した。

一方で、ソーシャルメディアでは多くのユーザーがジャケを擁護した。「こういうことには適切な時間と場所があるが、ここはそうではない。あそこで止まって、警察に呼び止められる可能性があってもいいのか？ 車を止めるには危険な場所だ」と、あるユーザーは書き込んだ。

それに先立ち、この21歳はフラムとのスコアレスドローでピッチ上でも屈指の出来を見せていた。失望の残る結果にもかかわらず、ジャケとCBの相棒フィルヒル・ファン・ダイクは非常に好調なパフォーマンスを披露。ロンドンのクラブを相手に、LFCの守備陣はほとんど決定機を与えなかった。

特に際立ったのは、すでにかわされていたGKアリソン・ベッカーに代わって自陣ゴールライン上でクリアし、土壇場で失点を防いだ場面だった。

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リヴァプールのシーズン序盤はどうだったのか？

とはいえ、レッズの視点から見れば、この0-0は全体として物足りない結果だった。リーグ開幕4試合で3引き分けを喫し、アンドニ・イラオラ監督のチームはやや足踏みしている。

勝ち点6のリヴァプールは現在6位。ただし、今節終了までにブライトン＆ホーヴ・アルビオン、マンチェスター・ユナイテッド、ニューカッスル・ユナイテッド、リーズ・ユナイテッドにかわされる可能性がある。