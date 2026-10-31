「足首と膝が危険な状態」衝撃的な診断が下されたシバリの負傷

理学療法士でスポーツ外傷を専門とするサーメル・アル・シャハラニ氏が、ボルシア・ドルトムント戦で負傷したバイエルン・ミュンヘンのモロッコ代表イスマイル・サイバリについて、初期の見解を明らかにした。足首の靭帯に強い損傷があり、断裂に至る可能性があるほか、膝の靭帯にも影響が及ぶ可能性があると指摘している。

アル・シャハラニ氏は、公式X（旧ツイッター）アカウントを通じて初期的な見解を公表した。試合中に選手が受けたタックルを観察したことに基づき、負傷は深刻に見え、最も大きな損傷の部位は足首である可能性が高いとしつつ、膝の靭帯にまで影響が及ぶ可能性も排除していないと説明した。

スポーツ外傷専門家による見解は、提示された可能性の深刻さを強調する一方で、最終的な医学的診断ではないと念を押している。負傷の性質と損傷の程度については、靭帯がどの程度影響を受けているのか、選手が実際に断裂を負っているのか、さらには回復してピッチに復帰するまでにどれだけの期間を要するのかを見極めるため、依然として医療検査が必要だとしている。

サイバリは、ブンデスリーガでバイエルン・ミュンヘンとボルシア・ドルトムントが2-2で引き分けた試合中にタックルを受け、29分に負傷の影響でピッチを去り、代わりにナサニエル・ブラウンが出場した。

バイエルン・ミュンヘンとモロッコ代表のサポーターは、この選手の医療検査の結果を注視している。負傷の性質やアル・シャハラニ氏が示した初期の見解が懸念を呼んでいるためで、特にその深刻度の見極めが、今後の試合におけるサイバリの去就、そして靭帯の負傷が確認された場合に欠場する期間を左右することになる。