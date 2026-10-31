アヤックスから期限付き移籍中のDFガストン・アビラが、土曜日のサルミエント戦で再びロサリオ・セントラルの勝利を決定づけた。2ゴールを挙げて2-1の勝利に貢献し、95分には決勝点を記録。これでアルゼンチン人DFは27試合で7得点となった。

サルミエントは開始5分、マヌエル・ガルシアのゴールで先制。ロサリオ・セントラルは29分、エンツォ・コペッティのお膳立てからアビラが同点弾を決め、両チームは1-1でハーフタイムを迎えた。

後半に入ると、59分にアンヘル・ディ・マリアが負傷してピッチを退いた。その8分後、レンソ・オリウエラがコペッティへのファウルで退場となり、サルミエントは10人での戦いを強いられた。

終盤には、アビラへの激しいファウルでサンティアゴ・サジェも退場。主審は当初イエローカードを提示したが、VARの介入を受けてレッドカードに変更した。ロサリオ・セントラルは9人となった相手に勝ち越し点を狙った。

決勝点を挙げたのはアビラだった。後半アディショナルタイム5分、イグナシオ・オバンドのパスを左利きのアビラが巧みに収め、2-1とするシュートを決めた。

アヤックスは2023年夏、アビラの獲得に際してロイヤル・アントワープに1250万ユーロを支払った。ボーナスを含めると最大1450万ユーロに達する可能性がある金額だった。しかし、アビラはアムステルダムで期待に応えられず、公式戦出場はわずか8試合にとどまった。

アルゼンチンでは、25歳のDFが完全に調子を取り戻している。27試合で7得点を挙げ、最近は主力に定着。ロサリオ・セントラルには買い取りオプションがあり、アヤックスとの契約は2028年半ばまで残っている。

ホルヘ・アルミロン監督率いるロサリオ・セントラルも好調だ。直近5試合で4勝1分けを記録。勝ち点31でトルネオ・クラウスーラのグループB暫定首位に立ち、ノックアウトステージ進出が近づいている。