超高速の左サイドバックがレアル・ベティスを離れ、エールディヴィジで3年契約を結ぶ

ダーリング・ブラディが即座にエールディヴィジへ移籍することになった。左サイドバックのブラディはレアル・ベティスを離れ、SCヘーレンフェーンと3年契約を結んだ。クラブには1シーズン延長オプションがある。

22歳のブラディは昨季、主にベティスBで1G2Aを記録。コパ・デル・レイで1度トップチームデビューしている。

スペイン挑戦前はフランスでブルグ＝アン＝ブレスとASサンテティエンヌでプレーし、後者では現在アベ・レンストラ・スタジアムで主力として活躍するマクセンス・リベラとチームメイトだった。

テクニカルマネージャーのヨハン・ハンスマはクラブ公式サイトで「将来性のある左サイドバックをもう1人加えられてとても嬉しい」と語った。

左利きでフィジカルとスピードに優れ、攻守で貢献できると期待している」と語った。

『Voetbal International』誌は、この移籍がヘーレンフェーンの現レギュラー左サイドバック、ヴァシリオス・ザガリティスに対するパナシナイコスの関心から生まれたと伝えている。

ブラディは「私の長所はスピードです。ピッチでは常に『もっと』を求め、その貪欲さが最大の武器です」と語り、月曜に正式合流する。