Skyによると、バイエルンと選手サイドの間で新たな話し合いの場が持たれたという。ただし、現時点ではまだ具体的なオファーは提示されていないようだ。

火曜日に16歳になったばかりのこのイングランド人を巡る争いでは、現状では他クラブの方が有利な立場にあるという。ガブリエルはスペインへの移籍を望んでいるとされ、レアル・マドリーとバルセロナが有力な行き先と見られている。

バイエルンとJJ・ガブリエルはすでに接触していたのか？

これ以前にも、バイエルンはガブリエル陣営と話し合いを行っていた。とりわけヴァンサン・コンパニ監督が、この攻撃的MFの熱烈なファンだという。 そのため、この若さにもかかわらず、ガブリエルはすぐにトップチームの戦力として組み込まれる構想だという。ただし、金銭面の条件が移籍を著しく難しくする可能性がある。Skyによれば、「1000万〜1500万ユーロを大きく上回る」総額パッケージを用意しなければならないという。

バイエルン、レアル、バルサに加え、パリ・サンジェルマンもこの超逸材を巡る状況を注意深く見守っているようだ。一方で、ボルシア・ドルトムントとRBライプツィヒは、すでに争奪戦から撤退したとされている。

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ガブリエルにとって欧州移籍は、ブレグジットのルール上、本来は18歳になってからでなければ不可能だ。現在イングランドでは奨学生契約しか結べず、プロ契約を結べるのは17歳からとなっている。だが、両親の出自が抜け道を開く可能性がある。Skyの情報では、ガブリエルはキプロスのパスポートを申請する意向だという。そうなれば、移籍は1月にも可能になる。

ガブリエルは最近、マンチェスター・ユナイテッドに対してクラブへの登録を解除してほしいと求めたとみられ、話題を呼んでいた。この件はユナイテッドに「衝撃」を与え、「ほとんど前例がない」と、テレグラフ紙は報じている。

ガブリエルは11歳の頃からユナイテッドでプレーしており、昨季はU18の23試合で23ゴールを記録した。その活躍により、U18プレミアリーグの最優秀選手に選ばれた。さらに8月にはプロデビューも果たし、クラブ史上トップチームでプレーした最年少のユナイテッド選手となった。