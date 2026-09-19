英メディアとスペインメディアの報道が一致するところによると、この15歳は家族とともにバルセロナに滞在し、将来的に新たな拠点となる可能性がある場所を自ら確かめているという。

Sky Sports はさらに一歩踏み込んでいる。バルサとの交渉は進展しているとされるが、同じことが宿敵レアル・マドリーについても当てはまるという。 また、バイエルン・ミュンヘンとPSGも最近までガブリエルへの強い関心が伝えられていたものの、スペインの強豪2クラブが優位に立っているとみられている。

Bild紙によれば、バイエルンはすでに2月からこのティーンエージャーとその周辺関係者と接触を続けているという。そこで中心的な役割を担っているとされるのが、スポーツ担当取締役マックス・エーベルのアシスタント、バスティアン・ヴェルンシャイトだ。すでに直接会談も行われたという。一方で、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは問い合わせに対し慎重な姿勢を崩さなかった。「他クラブと契約している選手については話しません。この選手のことは知っています。なぜなら、彼は非常に、非常に才能があり、並外れた才能の持ち主だからです。それ以上は言えません」と金曜日に語り、選手側との現在のやり取りについては否定した。

ガブリエル獲得を巡る熾烈な競争に加え、国際移籍のルールも将来的な獲得に向けた障害となっている。イングランド人であるこの高い才能を持つアタッカーは、原則として18歳の誕生日を迎えるまでは欧州クラブへ移籍し、そこでプロとしてプレーすることができない。そのため、レアルやバルサにとってもこれは問題となる。ただし、抜け道はある。父親がアイルランド出身で、母親がキプロスにルーツを持つため、この若き選手はEUパスポートを取得できる可能性がある。

マンチェスター・ユナイテッドはなぜJJ・ガブリエルを引き留めないのか？

もっとも、ガブリエルにマンチェスターでの未来はもはやなさそうだ。 Telegraph が先日報じたところによると、本人はレッドデビルズからの退団を強く望んでおり、クラブに対して自身の登録を抹消するよう求めたともされている。この一件はユナイテッドに「衝撃」を与え、「ほとんど前例がない」と伝えられた。

ガブリエルはすでに若くして超逸材としての評価を築いている。11歳からマンチェスター・ユナイテッドでプレーしており、昨季はU18の23試合で23得点を記録した。その結果、U18プレミアリーグの最優秀選手にも選ばれている。さらに8月にはプロデビューも果たし、トップチームでプレーしたクラブ史上最年少のユナイテッド選手となった。

最近では再びピッチ上で注目を集めた。UEFAユースリーグのデビュー戦で、サバフ相手のホームでの5-0の勝利で3得点を挙げたのだ。その後、Telegraph によると、自身のSNSからマンチェスター・ユナイテッドに関する投稿をすべて削除したという。