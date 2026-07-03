アダム・タハウイの移籍が間近に迫っている。ESPNによると、ヴィテッセの要である彼はNECへ移籍する。

FCユトレヒトも獲得に動いていたが失敗した。この20歳のMFはアルンヘムで2027年半ばまで契約を残していた。『デ・ヘルダーランダー』紙によると、NECは創造性豊かな彼に65万ユーロを支払うという。

昨季は5得点10アシストをマークした。

ESPNによると、タハウイはNECと2030年半ばまでの4年契約を結ぶ見込みで、移籍の障害はメディカルチェックのみだ。

ヴィテッセでは10番としてプレーしたが、ディック・シュロイダー監督は右ウイングでの起用を予定。サミ・ウアイッサのライバルとなる見込みだ。

デリケートな移籍

ヴィテッセから宿敵NECへ直接移籍するのは極めてまれだ。 タハウイに先立ち、パトリック・ポトゥイゼン（1992年）、ジョン・ファン・ビューケリング（2004年）、アンソニー・ムサバ（2018年）が同じ道をたどった。ムサバはユースから加入し、ナイメーヘンで頭角を現した後、ASモナコへ移籍した。

一方、ナヴァローネ・フォールはここ数十年の間で最も波乱の移籍をした。NECユース出身で150試合以上に出場したフォールは、2016年にフリーでヴィテッセへ移籍した。