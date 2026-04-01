「超大型移籍」…レアル・マドリード、守備強化に向けた第一候補を決定

水曜日の報道によると、レアル・マドリードは、来夏の移籍市場で獲得する有望なディフェンダーを特定したという。

レアル・マドリードが守備陣の補強を検討していることは周知の事実だ。 チームには現在5人のディフェンダー（ミレイタオ、フイセン、アシエンシオ、ルディガー、アラバ）が在籍しているが、後者2人の契約は来年の6月30日に満了する。ドイツ人選手の将来は依然として不透明だが、アラバの退団はシーズン終了時にほぼ確実視されている。

『ムンド・デポルティーボ』紙によると、ここ数ヶ月レアル・マドリードで名前が挙がっていた候補（ウバメヤノ、サリバ、シュロットベックなど）の中で、リヴァプールのイブラヒマ・コナテが、獲得候補リストのトップに位置しているという。

これは主に、彼がまだリヴァプールとの契約を更新していないことに起因しており、近年のアラバやロディガーと同様に、レアル・マドリードへの加入はフリー移籍となる見込みだ。これは「王者のクラブ」にとって極めて重要な要素であり、この移籍に一切の資金を費やす必要がなくなるからだ。

イブラヒマ・コナテは26歳で、ソショーのユースアカデミーで育成され、RBライプツィヒで技術を磨いた。リヴァプールではプレミアリーグで5シーズンを過ごし、トップレベルでプレーしている。

身長194cmという体格と身体能力により、彼は突破されにくいディフェンダーとなっている。確かに、リヴァプールのチームメイトであるヴィルジル・ファン・ダイクほどのパス能力は持っていないが、彼は通常、そうした局面を比較的容易に解決している。

したがって、今後数ヶ月間、彼の将来はパフォーマンス次第となる。リヴァプールに残留する可能性は低いため、レアル・マドリードや他のクラブが獲得に動いたとしても、ワールドカップを含むこの期間、全力を尽くす必要があるだろう。

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