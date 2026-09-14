それによると、レナード復帰に向けた基本合意はすでに7月初旬から変わらず固まっていた。35歳のスモールフォワードの獲得と引き換えに、カナダの球団は大型の包括パッケージを米国西海岸へ送ることになる。

ロサンゼルス・クリッパーズは、主力選手にあたるブランドン・イングラム、グレイディ・ディック、保護なしの1巡目ドラフト指名権2本、指名権スワップの権利、さらに2巡目指名権2本を受け取る。

このトレード成立が数カ月にわたって遅れたのは、両フランチャイズの交渉術的なためらいによるものではなく、リーグ側による法的調査があったためだ。審査の対象となったのは、クリッパーズと選手によるサラリーキャップ規定の不当な回避の可能性だった。この件で科された制裁は、関係者の間で極めて大きく異なるものとなった。

レナード本人は70万米ドルの罰金で比較的軽く済んだ一方、ロサンゼルスの組織にははるかに重い処分が下された。NBAはその中でも、クリッパーズのオーナーであるスティーブ・バルマーに1年間の出場停止処分を科した。

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カワイ・レナードはトロントを球団史上唯一のNBAタイトルへ導いた

当初、カリフォルニアの球団首脳陣は、この処分に対して法的手段で対抗する方針を示していた。だが、先週日曜日に方針転換があった。バルマーは公の場で、法的措置は取らず、その代わりにフランチャイズとして前を向きたいと説明した。これにより、トレード最終成立への道が開かれた。

競技面では、トロント・ラプターズはこの補強によって決定的な戦力向上を期待している。前季、チームはプレーオフ1回戦でクリーブランド・キャバリアーズに3勝4敗で惜敗し、敗退した。

レナードはこれで、古巣としてよく知られたチームに加わることになる。オールスターの同選手は2018-19シーズンにもすでにトロントでプレーしており、クラブ史上最も成功した章を築いた。ファイナルMVPに選ばれた彼は、チームを初、そしてこれまで唯一のNBA優勝へ導き、その翌夏にクリッパーズへ加入した。